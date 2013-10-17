2.10.3.7. Нарахування кешбеку за послугою “Трансфер-бонус”.

2.10.3.7.1 “Трансфер-бонус” (далі — Трансфер-бонус) - група бонусів, які нараховуються за поповнення Клієнтом власної картки, емітованої Банком, шляхом переказу на неї грошових коштів через касу Банку або з картки/рахунку іншого банку та оформлення вкладу “Онлайн” на суму більше 10 тис.грн, за умови, якщо таке оформлення вкладу здійснено протягом 2 календарних днів з дня поповнення картки/рахунку Банку (мається на увазі день до відкриття вкладу і день відкриття вкладу).



2.10.3.7.2. Правила нарахування Трансфер-бонусу:

- при поповненні картки “Універсальна” / ”Зелена” з картки/рахунку іншого банку бонус нараховується в розмірі 0,621118%;

- при поповненні картки для виплат (в т.ч. віртуальної картки) з картки/рахунку іншого банку бонус нараховується в розмірі 1,242236%;

- при поповненні картки для виплат (в т.ч. віртуальної картки) в касі А-Банку бонус нараховується в розмірі 0,621118%;

Якщо сума вкладу менша за суму поповнення / переказу на картку — Трансфер-бонус розраховується з суми вкладу, якщо сума вкладу більше суми поповнення / переказу на картку - Трансфер-бонус розраховується з суми поповнення / переказу на картку.

- при переоформленні вкладу Online строком на 3 або 6 місяців в день розірвання або на наступний день на вклад Online строком на 12 місяців, бонус нараховується в розмірі 0,3% від суми вкладу на 12 місяців. Сума нового вкладу Online від 10 тис. грн і не менше 90% від суми розірваного.

2.10.3.7.3. Зарахування Трансфер-бонусу здійснюється на бонусний рахунок клієнта по картці “Універсальна Голд” з PayPass / "Зелена".

2.10.3.7.4. Нарахування Трансфер-бонусу здійснюється одноразово за кожний новий вклад на наступний день після відкриття цього вкладу (а після налаштування автоматичного нарахування).