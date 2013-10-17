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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 11:40
mephala написав:
Да просто помню что на ветке писали что создавали заявку а потом еще одну заявку на ускорение первой заявки из-за того что изюм зажали.
Чет запомнилось что это было из-за канала пополнения перед открытием депо.
Так були складності але вроді всім заплатили.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:02
Подскажите, можно ли с виртуалки сразу вывести валюту через а-вклад или придется отлеживаться месяц на срочном?
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Порт
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:24
candidat написав: vcy написав: candidat написав:
Вопрос клиентам возрастом 70 лет и более (или тем, у кого есть знакомые/родственники за 70 лет), у которых есть кредитная карта А-банка: скажите, вам действительно обнулили кредитный лимит по карте при достижении вами 70-летнего возраста?
Да, имею два реальных случая
Офигеть! А-банк "жжот"! Слава богу, не все такие.
Ну у #зеленелайно та же фигня. И слышал, что у пары банчиков аналогично.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:30
mephala написав:
Чет запомнилось что это было из-за канала пополнения перед открытием депо.
Да было такое. Но кажись тогда как раз СЭП был в немилости. А тягалка ломбарда тогда еще не запустилась. То есть чужую толкалку ломбард принимал на ура, а по СЭПУ морозился, что было не логично. Но вроде потом пофиксили.
Поэтому в данной ситуации я бы лучше ашкиной аппкой не тянул, от греха подальше. Чтобы потом не слушать эти расказки что с вас же комиса не было (как к примеру любит моня заливать) и т.п.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:44
Порт написав:
Подскажите, можно ли с виртуалки сразу вывести валюту через а-вклад или придется отлеживаться месяц на срочном?
вроде можно. Виртуалка - это КДВ.
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Сер 16 гру, 2020 12:46
rollo
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