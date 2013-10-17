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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1806180718081809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:40

  mephala написав:Да просто помню что на ветке писали что создавали заявку а потом еще одну заявку на ускорение первой заявки из-за того что изюм зажали.
Чет запомнилось что это было из-за канала пополнения перед открытием депо.

Так були складності але вроді всім заплатили.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:02

Подскажите, можно ли с виртуалки сразу вывести валюту через а-вклад или придется отлеживаться месяц на срочном?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:24

  candidat написав:
  vcy написав:
  candidat написав:Вопрос клиентам возрастом 70 лет и более (или тем, у кого есть знакомые/родственники за 70 лет), у которых есть кредитная карта А-банка: скажите, вам действительно обнулили кредитный лимит по карте при достижении вами 70-летнего возраста?

Да, имею два реальных случая

Офигеть! А-банк "жжот"! Слава богу, не все такие.

Ну у #зеленелайно та же фигня. И слышал, что у пары банчиков аналогично. :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:30

Re: А-Банк

  mephala написав:Чет запомнилось что это было из-за канала пополнения перед открытием депо.

Да было такое. Но кажись тогда как раз СЭП был в немилости. А тягалка ломбарда тогда еще не запустилась. То есть чужую толкалку ломбард принимал на ура, а по СЭПУ морозился, что было не логично. Но вроде потом пофиксили.
Поэтому в данной ситуации я бы лучше ашкиной аппкой не тянул, от греха подальше. Чтобы потом не слушать эти расказки что с вас же комиса не было (как к примеру любит моня заливать) и т.п.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:44

  Порт написав:Подскажите, можно ли с виртуалки сразу вывести валюту через а-вклад или придется отлеживаться месяц на срочном?

вроде можно. Виртуалка - это КДВ.
sergia
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