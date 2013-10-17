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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1807180818091810>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:40

  mephala написав:Да просто помню что на ветке писали что создавали заявку а потом еще одну заявку на ускорение первой заявки из-за того что изюм зажали.
Чет запомнилось что это было из-за канала пополнения перед открытием депо.

Так були складності але вроді всім заплатили.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:02

Подскажите, можно ли с виртуалки сразу вывести валюту через а-вклад или придется отлеживаться месяц на срочном?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:24

  candidat написав:
  vcy написав:
  candidat написав:Вопрос клиентам возрастом 70 лет и более (или тем, у кого есть знакомые/родственники за 70 лет), у которых есть кредитная карта А-банка: скажите, вам действительно обнулили кредитный лимит по карте при достижении вами 70-летнего возраста?

Да, имею два реальных случая

Офигеть! А-банк "жжот"! Слава богу, не все такие.

Ну у #зеленелайно та же фигня. И слышал, что у пары банчиков аналогично. :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:30

Re: А-Банк

  mephala написав:Чет запомнилось что это было из-за канала пополнения перед открытием депо.

Да было такое. Но кажись тогда как раз СЭП был в немилости. А тягалка ломбарда тогда еще не запустилась. То есть чужую толкалку ломбард принимал на ура, а по СЭПУ морозился, что было не логично. Но вроде потом пофиксили.
Поэтому в данной ситуации я бы лучше ашкиной аппкой не тянул, от греха подальше. Чтобы потом не слушать эти расказки что с вас же комиса не было (как к примеру любит моня заливать) и т.п.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:44

  Порт написав:Подскажите, можно ли с виртуалки сразу вывести валюту через а-вклад или придется отлеживаться месяц на срочном?

вроде можно. Виртуалка - это КДВ.
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:44

Re: А-Банк

  candidat написав:Слава богу, не все такие

другие обнуляют по достижению 66 , смотря какие условия
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:02

wtf по-моему это нормальное поведение банка, с учетом средней продолжительности жизни, тот КЛ ничем же не защищен
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Кто-то отправлял сегодня платежи СЭПом? С 9 часов в два банка выводил депо по окончанию - нигде ничего нет
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:51

  omb написав:wtf по-моему это нормальное поведение банка, с учетом средней продолжительности жизни, тот КЛ ничем же не защищен

Согласен, а есть ещё банки, которые не устанавливают кредитный лимит лицам моложе 25 лет.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:56

  AlexTk написав:Кто-то отправлял сегодня платежи СЭПом? С 9 часов в два банка выводил депо по окончанию - нигде ничего нет

В 11:16 отправил, в 12:21 пришло на счет в другом банке. И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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