omb написав:wtf по-моему это нормальное поведение банка, с учетом средней продолжительности жизни, тот КЛ ничем же не защищен
у как не защищен - если у человека есть хоть какое-то движимое-недвижимое имущество то ним энтот кредит и защищен. Нотариус при наличии непогашенного долга не удостоверит переход права собственности к наследникам без удовлетворения требований кредиторов. Понятно что если у человека за душой совсем ничего - то можно и обнулять и в 60, но если что-то есть, что можно пробить по базам, то можно было бы и оставлять.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
omb написав:Flamingo ну а у банка есть информация про движимое и недвижимое? кроме анкеты ничего то и нет + всегда все можно переоформить
есть реестры - из них инфу получать можно. Потом периодически мониторить. Кред.рейтинг же банки мониторят. Если пошла инфа, что человек у чела имущество "исчезает" - вот тогда уже лишать лимита. А так получается наказывают людей, лишая доступа к в принципе нормальной и нужной банковской услуге только из-за возраста
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
mephala написав:Чет запомнилось что это было из-за канала пополнения перед открытием депо.
Да было такое. Но кажись тогда как раз СЭП был в немилости. А тягалка ломбарда тогда еще не запустилась. То есть чужую толкалку ломбард принимал на ура, а по СЭПУ морозился, что было не логично. Но вроде потом пофиксили. Поэтому в данной ситуации я бы лучше ашкиной аппкой не тянул, от греха подальше. Чтобы потом не слушать эти расказки что с вас же комиса не было (как к примеру любит моня заливать) и т.п.
да так и сделал. полез по старым архивам искать как же делал в прошлом году - и выплыло что толкал моней. сделал повторить платеж =)