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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1808180918101811>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:59

  omb написав:wtf по-моему это нормальное поведение банка, с учетом средней продолжительности жизни, тот КЛ ничем же не защищен

у как не защищен - если у человека есть хоть какое-то движимое-недвижимое имущество то ним энтот кредит и защищен. Нотариус при наличии непогашенного долга не удостоверит переход права собственности к наследникам без удовлетворения требований кредиторов. Понятно что если у человека за душой совсем ничего - то можно и обнулять и в 60, но если что-то есть, что можно пробить по базам, то можно было бы и оставлять.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:41

Re: А-Банк

Доброго здоровья коллеги может подскажите откуда лучше тянуть 150 на ломбард чтоб проблем не было там финмон всякий моно, пумб, алла, форвард?
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:43

Flamingo ну а у банка есть информация про движимое и недвижимое? кроме анкеты ничего то и нет + всегда все можно переоформить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:43

  БОБЁР написав:Доброго здоровья коллеги может подскажите откуда лучше тянуть 150 на ломбард чтоб проблем не было там финмон всякий моно, пумб, алла, форвард?


С любого банка... все пропустят до 150к.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:54

  omb написав:Flamingo ну а у банка есть информация про движимое и недвижимое? кроме анкеты ничего то и нет + всегда все можно переоформить

есть реестры - из них инфу получать можно. Потом периодически мониторить. Кред.рейтинг же банки мониторят. Если пошла инфа, что человек у чела имущество "исчезает" - вот тогда уже лишать лимита. А так получается наказывают людей, лишая доступа к в принципе нормальной и нужной банковской услуге только из-за возраста
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 15:59

  Flamingo написав:
  mephala написав:Чет запомнилось что это было из-за канала пополнения перед открытием депо.

Да было такое. Но кажись тогда как раз СЭП был в немилости. А тягалка ломбарда тогда еще не запустилась. То есть чужую толкалку ломбард принимал на ура, а по СЭПУ морозился, что было не логично. Но вроде потом пофиксили.
Поэтому в данной ситуации я бы лучше ашкиной аппкой не тянул, от греха подальше. Чтобы потом не слушать эти расказки что с вас же комиса не было (как к примеру любит моня заливать) и т.п.


да так и сделал. полез по старым архивам искать как же делал в прошлом году - и выплыло что толкал моней. сделал повторить платеж =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:05

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Понятно что если у человека за душой совсем ничего - то можно и обнулять и в 60, но если что-то есть, что можно пробить по базам, то можно было бы и оставлять.


Стягувати борги проблематично тому:
  Alfa_Bank написав:добрый день. Максимальный возраст на момент окончания кредитного лимита - 60 лет.

Більшість банків надають послуги з кредитування громадянам до 60-70 років. Це робиться з урахуванням того, що платоспроможність цієї категорії найчастіше обмежена. Якщо подивитися на конкретні відомі банки - ОПТ Банк видає кредити до 69 років, Приват - до 70, а «Ощадбанк» - до 60. https://novikredyty.com.ua/news-vikovi- ... a-kreditiv
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:16

  jay2004 написав:
  БОБЁР написав:Доброго здоровья коллеги может подскажите откуда лучше тянуть 150 на ломбард чтоб проблем не было там финмон всякий моно, пумб, алла, форвард?


С любого банка... все пропустят до 150к.

До 149к-проверено(через кассу при пополнении 150 требовали подтверждение происхождения :mrgreen: )
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:23

Re: А-Банк

  Ой+ написав:Стягувати борги проблематично тому

Знаете есть такая пословица: "Тот кто хочет что-то сделать - думает как, кто не хочет - ищет причины". Есть же банки, что кредитуют и после 70. НБУ обязывает банки "Знай своего клиента" - если реально знать клиента, если клиент платежеспособен, имеет длительную и положительную кредитную историю, вклад в этом же банке (в той же Альфе например 3-5-летние) - ИМХО не разумно его "наказывать" лишением кред.лима. Но понятно что это решает конкретный банк исходя из своей политики. Но ИМХО логики чисто в ограничении по возрасту нет, как и к примеру в ограничении при отсутствии офи-трудоустройства. Мне по этой причине Скунс буквально в феврале не давал 2000 грн. лимита, а на прошлой неделе сам с 0 налил 50к, при том что за последние полгода моя кредитная нагрузка только увеличивалась - открылось 4 новые карты с лимитами и закрылась 1. Вроде бы наоборот надо было не давать лимит. И официально я не по прежнему работы не имею. Так что все эти скоринговые и т.п. в банках очень неудачны и несовершенны
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:29

  Flamingo написав:
  omb написав:Flamingo ну а у банка есть информация про движимое и недвижимое? кроме анкеты ничего то и нет + всегда все можно переоформить

есть реестры - из них инфу получать можно. Потом периодически мониторить. Кред.рейтинг же банки мониторят. Если пошла инфа, что человек у чела имущество "исчезает" - вот тогда уже лишать лимита. А так получается наказывают людей, лишая доступа к в принципе нормальной и нужной банковской услуге только из-за возраста
так возраст это и есть весомая причина, + сейчас еще и ковид
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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