Додано: Чет 17 гру, 2020 17:23

Ой+ написав: Стягувати борги проблематично тому Стягувати борги проблематично тому

Знаете есть такая пословица: "Тот кто хочет что-то сделать - думает как, кто не хочет - ищет причины". Есть же банки, что кредитуют и после 70. НБУ обязывает банки "Знай своего клиента" - если реально знать клиента, если клиент платежеспособен, имеет длительную и положительную кредитную историю, вклад в этом же банке (в той же Альфе например 3-5-летние) - ИМХО не разумно его "наказывать" лишением кред.лима. Но понятно что это решает конкретный банк исходя из своей политики. Но ИМХО логики чисто в ограничении по возрасту нет, как и к примеру в ограничении при отсутствии офи-трудоустройства. Мне по этой причине Скунс буквально в феврале не давал 2000 грн. лимита, а на прошлой неделе сам с 0 налил 50к, при том что за последние полгода моя кредитная нагрузка только увеличивалась - открылось 4 новые карты с лимитами и закрылась 1. Вроде бы наоборот надо было не давать лимит. И официально я не по прежнему работы не имею. Так что все эти скоринговые и т.п. в банках очень неудачны и несовершенны