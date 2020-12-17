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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1808180918101811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:48

  ingtrans написав:И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).

Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:53

  klug написав:
  ingtrans написав:И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).

Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?

Я думаю, что дело не в антифроде. Ваеную что система получателя даже не смотрит. Все проще. В рамках "борьбы с оттоком вкладов" в антифрод просто поставили признак "любой расход с карты по не покупке от скадем 30-40-50 к". Ну наверняка чутка его корректонули по признаку если у чела были обороты большие и частые - таких не трогают, а если чисто депозитчик - год назад внес и сейчас решил забрать, то им решили устроить "веселую жизнь"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:53

  AlexTk написав:Кто-то отправлял сегодня платежи СЭПом? С 9 часов в два банка выводил депо по окончанию - нигде ничего нет

О 9-й виводив, зайшло десь за годину.
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kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:57

klug
Хочу заметить, что это еще не худший вариант. Мои 8 платежей от депо под фонд, отправленные в 9.05 - 9.15 в два банка, пока не поступили.
AlexTk
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