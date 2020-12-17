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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 17:48
ingtrans написав:
И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).
Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:53
klug написав: ingtrans написав:
И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).
Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?
Я думаю, что дело не в антифроде. Ваеную что система получателя даже не смотрит. Все проще. В рамках "борьбы с оттоком вкладов" в антифрод просто поставили признак "любой расход с карты по не покупке от скадем 30-40-50 к". Ну наверняка чутка его корректонули по признаку если у чела были обороты большие и частые - таких не трогают, а если чисто депозитчик - год назад внес и сейчас решил забрать, то им решили устроить "веселую жизнь"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:53
AlexTk написав:
Кто-то отправлял сегодня платежи СЭПом? С 9 часов в два банка выводил депо по окончанию - нигде ничего нет
О 9-й виводив, зайшло десь за годину.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 17:57
klug
Хочу заметить, что это еще не худший вариант. Мои 8 платежей от депо под фонд, отправленные в 9.05 - 9.15 в два банка, пока не поступили.
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