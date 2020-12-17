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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1809181018111812>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:48

  ingtrans написав:И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).

Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:53

  klug написав:
  ingtrans написав:И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).

Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?

Я думаю, что дело не в антифроде. Ваеную что система получателя даже не смотрит. Все проще. В рамках "борьбы с оттоком вкладов" в антифрод просто поставили признак "любой расход с карты по не покупке от скадем 30-40-50 к". Ну наверняка чутка его корректонули по признаку если у чела были обороты большие и частые - таких не трогают, а если чисто депозитчик - год назад внес и сейчас решил забрать, то им решили устроить "веселую жизнь"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:53

  AlexTk написав:Кто-то отправлял сегодня платежи СЭПом? С 9 часов в два банка выводил депо по окончанию - нигде ничего нет

О 9-й виводив, зайшло десь за годину.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:57

klug
Хочу заметить, что это еще не худший вариант. Мои 8 платежей от депо под фонд, отправленные в 9.05 - 9.15 в два банка, пока не поступили.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:09

  Flamingo написав:Я думаю, что дело не в антифроде. Ваеную что система получателя даже не смотрит. Все проще. В рамках "борьбы с оттоком вкладов" в антифрод просто поставили признак "любой расход с карты по не покупке от скадем 30-40-50 к". Ну наверняка чутка его корректонули по признаку если у чела были обороты большие и частые - таких не трогают, а если чисто депозитчик - год назад внес и сейчас решил забрать, то им решили устроить "веселую жизнь"

Я розглядав такий варіант, але одних блокує, а інших - ні, причому навіть на інших сумах. А оці усі додаткові розгалуження у алгоритмі виглядають занадто складно для місцевих студентів.

  AlexTk написав:klug
Хочу заметить, что это еще не худший вариант. Мои 8 платежей от депо под фонд, отправленные в 9.05 - 9.15 в два банка, пока не поступили.

У Вас перевірені шаблони чи нові? Я о 15-й відправив і о 16-й гроші були уже у іншому банку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:11

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Все проще. В рамках "борьбы с оттоком вкладов" в антифрод просто поставили признак "любой расход с карты по не покупке от скадем 30-40-50 к". Ну наверняка чутка его корректонули по признаку если у чела были обороты большие и частые - таких не трогают, а если чисто депозитчик - год назад внес и сейчас решил забрать, то им решили устроить "веселую жизнь"


Мене мурижили за менші суми, але швидко. А от з синової виводили, то і 10 тис. відеоіндетифікація, питання різні. Причому допит ти маєш показатись і т.д., а візаві ні. Неетично. Знав би, що такі будуть розклади, то замовляли би готівку і на всю суму.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:13

klug
Взагалі-то шаблони нові. Але ж мене завіряють, та я і сам бачу, що платіж проведений. Та й не думаю, що я двічі помилився...
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:15

  Ой+ написав: Знав би, що такі будуть розклади, то замовляли би готівку і на всю суму.


Знаючи "гарячу" пору А-банки, вчора саме кеди винесли 600к+. Сильних вмовлянь не спостерігалось... Замовляв заздалегідь.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:17

  klug написав:
  ingtrans написав:И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).

Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?

Им по большому счету все равно, куда шлют и кому. И набор вопросов больше направлен на выявление операций, выполненных не самим клиентом или самим клиентом, но вследствие мошенничества. Обычно спрашивают типа "Вы сами выполняете операцию", "Вам кто-то помогает", "Вас кто-нибудь просил выполнить эту операцию", "Вам не звонили представители банков", "Вы понимаете, что если эта операция будет выполнена, Вам не смогут вернуть деньги на Вашу карту" и т.п. Ну и в конце идентификация с видео.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:17

  omb написав:
  Flamingo написав:
  omb написав:Flamingo ну а у банка есть информация про движимое и недвижимое? кроме анкеты ничего то и нет + всегда все можно переоформить

есть реестры - из них инфу получать можно. Потом периодически мониторить. Кред.рейтинг же банки мониторят. Если пошла инфа, что человек у чела имущество "исчезает" - вот тогда уже лишать лимита. А так получается наказывают людей, лишая доступа к в принципе нормальной и нужной банковской услуге только из-за возраста
так возраст это и есть весомая причина, + сейчас еще и ковид
Ну то есть по вашему действия банка полностью логичны? И лишать лимита надо только по возрасту не зависимо от фин.состояния клиента?
Понимаете кредитный анализ он многофакторен по своей природе изначально. Одна отрицательная весомая причина может легко перекрыться другой (долгосрочные депо) и риск при этом станет нулевым. А циклится на чам то одном ... Имхо не правильно это. А касаемо ковида так людей он косит и в 50 - знал человека умершего в начале осени так ей было 48. Тогда пользуясь вашей логикой все лимиты надо порезать всем кто старше 40 - так получается? Ибо ковид :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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