ingtrans написав:И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).
Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?
Им по большому счету все равно, куда шлют и кому. И набор вопросов больше направлен на выявление операций, выполненных не самим клиентом или самим клиентом, но вследствие мошенничества. Обычно спрашивают типа "Вы сами выполняете операцию", "Вам кто-то помогает", "Вас кто-нибудь просил выполнить эту операцию", "Вам не звонили представители банков", "Вы понимаете, что если эта операция будет выполнена, Вам не смогут вернуть деньги на Вашу карту" и т.п. Ну и в конце идентификация с видео.
А Вы через веб отсылали или через мобильное приложение? Когда я отправлял через веб - никто не звонил и ничего не блокировали. Отправлял через мобильное приложение - так два раза блокировали и фейсконтроль через вайбер с каверзными вопросами и демонстрацией паспорта со всеми фото.
velvet написав:А Вы через веб отсылали или через мобильное приложение? Когда я отправлял через веб - никто не звонил и ничего не блокировали. Отправлял через мобильное приложение - так два раза блокировали и фейсконтроль через вайбер с каверзными вопросами и демонстрацией паспорта со всеми фото.
Только через мобильное приложение отправлял.
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