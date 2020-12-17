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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1809181018111812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:26

  ingtrans написав:
  klug написав:
  ingtrans написав:И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).

Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?

Им по большому счету все равно, куда шлют и кому. И набор вопросов больше направлен на выявление операций, выполненных не самим клиентом или самим клиентом, но вследствие мошенничества. Обычно спрашивают типа "Вы сами выполняете операцию", "Вам кто-то помогает", "Вас кто-нибудь просил выполнить эту операцию", "Вам не звонили представители банков", "Вы понимаете, что если эта операция будет выполнена, Вам не смогут вернуть деньги на Вашу карту" и т.п. Ну и в конце идентификация с видео.

А Вы через веб отсылали или через мобильное приложение? Когда я отправлял через веб - никто не звонил и ничего не блокировали. Отправлял через мобильное приложение - так два раза блокировали и фейсконтроль через вайбер с каверзными вопросами и демонстрацией паспорта со всеми фото.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:26

Re: А-Банк

  velvet написав:А Вы через веб отсылали или через мобильное приложение? Когда я отправлял через веб - никто не звонил и ничего не блокировали. Отправлял через мобильное приложение - так два раза блокировали и фейсконтроль через вайбер с каверзными вопросами и демонстрацией паспорта со всеми фото.

Только через мобильное приложение отправлял.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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