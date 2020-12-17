ingtrans написав:

klug написав: ingtrans написав: И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц). И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).

Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику? Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?

Им по большому счету все равно, куда шлют и кому. И набор вопросов больше направлен на выявление операций, выполненных не самим клиентом или самим клиентом, но вследствие мошенничества. Обычно спрашивают типа "Вы сами выполняете операцию", "Вам кто-то помогает", "Вас кто-нибудь просил выполнить эту операцию", "Вам не звонили представители банков", "Вы понимаете, что если эта операция будет выполнена, Вам не смогут вернуть деньги на Вашу карту" и т.п. Ну и в конце идентификация с видео.