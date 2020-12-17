ingtrans написав:И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).
Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?
Им по большому счету все равно, куда шлют и кому. И набор вопросов больше направлен на выявление операций, выполненных не самим клиентом или самим клиентом, но вследствие мошенничества. Обычно спрашивают типа "Вы сами выполняете операцию", "Вам кто-то помогает", "Вас кто-нибудь просил выполнить эту операцию", "Вам не звонили представители банков", "Вы понимаете, что если эта операция будет выполнена, Вам не смогут вернуть деньги на Вашу карту" и т.п. Ну и в конце идентификация с видео.
А Вы через веб отсылали или через мобильное приложение? Когда я отправлял через веб - никто не звонил и ничего не блокировали. Отправлял через мобильное приложение - так два раза блокировали и фейсконтроль через вайбер с каверзными вопросами и демонстрацией паспорта со всеми фото.
velvet написав:А Вы через веб отсылали или через мобильное приложение? Когда я отправлял через веб - никто не звонил и ничего не блокировали. Отправлял через мобильное приложение - так два раза блокировали и фейсконтроль через вайбер с каверзными вопросами и демонстрацией паспорта со всеми фото.
Только через мобильное приложение отправлял.
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AlexTk написав:klug Взагалі-то шаблони нові. Але ж мене завіряють, та я і сам бачу, що платіж проведений. Та й не думаю, що я двічі помилився...
Звіряє банк-адресат. Якщо реквізити заповнені неправильно, то вони не зможуть зарахувати і саме у отримувача платіж зависне, А-Банку байдуже, що Ви там заповните. Так як у інших платежі проходять, то не схоже, що затик зі сторони ломбарду.
ingtrans написав:
klug написав:
ingtrans написав:И уже по доброй традиции проходил видеоидентификацию (в четвертый раз за этот месяц).
Ви шлете на прямі реквізити? Ще можна було б хоч якось це зрозуміти, якби переказ йшов на картку, але ж СЕП ні разу не анонімний і там чітко видно отримувача. Що це за різновид фроду, коли відправник та отримувач одна й та сама особа? Може Ви просто сподобались працівнику?
Им по большому счету все равно, куда шлют и кому. И набор вопросов больше направлен на выявление операций, выполненных не самим клиентом или самим клиентом, но вследствие мошенничества. Обычно спрашивают типа "Вы сами выполняете операцию", "Вам кто-то помогает", "Вас кто-нибудь просил выполнить эту операцию", "Вам не звонили представители банков", "Вы понимаете, что если эта операция будет выполнена, Вам не смогут вернуть деньги на Вашу карту" и т.п. Ну и в конце идентификация с видео.
У тому і проблема. Яка різниця сам клієнт шле чи йому допомагають, якщо з рештою гроші опиняться на рахунку саме цього клієнта? При нагоді у них самих варто уточнити чи вміють вони знайти у платіжці поле "отримувач" та звірити його з полем "відправник". Бо вони або "вмикають" дуже примітивного "дурника", або самі не розуміють суті операції, яка їм видалася підозрілою.
klug написав:При нагоді у них самих варто уточнити чи вміють вони знайти у платіжці поле "отримувач" та звірити його з полем "відправник". Бо вони або "вмикають" дуже примітивного "дурника", або самі не розуміють суті операції, яка їм видалася підозрілою.
вони розказують про нетиповість операцій для даного кліента. Про призначення платежу, про крапки і коми. Хмара у них в руках.
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klug написав:При нагоді у них самих варто уточнити чи вміють вони знайти у платіжці поле "отримувач" та звірити його з полем "відправник". Бо вони або "вмикають" дуже примітивного "дурника", або самі не розуміють суті операції, яка їм видалася підозрілою.
вони розказують про нетиповість операцій для даного кліента. Про призначення платежу, про крапки і коми. Хмара у них в руках.
Ну а какая может быть еще "типичность" у "депозитчика классического" занесшего год назад и пополнявшего потом до 200К а сейчас решившего все вынести? Кстати тьфу-тьфу-тьфу - с воскресенья по вчера по двум аккам пораскидалось по каждому 203к на 4-5 банков (в воскресенье - большей частью по р2р, вчера почти все СЭПами) - и ни у какой СБ ниче не возбудилось
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
omb им стало обидно, что такой инструмент банковского дела как А-банк (дай им всем здоровья и по заслугам) используют как обичную "прачечную" . Накидали нашару через Айбокс , потом через СЕП разнесли и все . Ни тебе спасибо , ни тебе 1 грн на благотворительность.
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Sungsam написав:Ці ж відсотки були і вчора і позавчора. Чи я щось плутаю?
Для 12 месяцев было 10%, а для 15 - 10,5%. На меньшие сроки не помню, сколько было.
Как было в октябре 10,5% на 12мес, так и сейчас осталось 10,5% 10% было лишь на сумму вклада менее 10К
Не-не. Было 10,5%, потом к концу октября понизили до 10%, а сейчас вернули 10,5%. К сожалению, я даже успел открыть депозит 13.12 по пониженной ставке, а сегодня открыл депозит на точно такую же сумму, но по ставке на 0,5% выше. Да и менджер из отделения звонила порадовать, что у них ставки поднялись на 0,5%.
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