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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:11
Goodman написав:
вони розказують про нетиповість операцій для даного кліента.
Для когось і депо відкрити - це нетипова операція, але при цьому СБ не блокує рахунки і не випитує чи це не шахраї порадили таке зробити та чи розуміє клієнт, що йому не віддадуть гроші до закінчення строку. Тім більше, перший раз ще можна послатись на нетиповість, але ж не чотири рази поспіль.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:58
klug ну при депозите ты же не теряешь деньги
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:11
omb написав:klug
ну при депозите ты же не теряешь деньги
А переклавши у іншу кишеню втрачаю?
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:31
Меня локнули осенью за вывод честно заработанных 402.50, что и раньше делал неоднократно.
Одностороннее видео-гестапо, все дела.
Аж смешно было, из-за каких-то 400 гривен.
У них или серьёзная утечка прозошла,
или (что более вероятно) какой-то дурачок-гайковёрт дорвался до керування.
Думаю, "типичность операций" и "были ли звонки" - им до фени.
Единственная цель лока - заставить КАЖДОГО клиента пройти видео-гестапо.
А если плохо записалось - то и несколько раз, для надёжности.
Может базу где-то посеяли, восстанавливают )
Востаннє редагувалось mustbe
в Чет 17 гру, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:43
Flamingo написав:
... а если чисто депозитчик - год назад внес и сейчас решил забрать, то им решили устроить "веселую жизнь"
Именно так заходил, карта больше не использовалась, все покупки за период депо были с другого акка. Единственное, пополнял 2 раза следующий столб увеличивая сумму. Вышел, оставив не пополняемый на такую сумму последний столб с "мелочью".
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