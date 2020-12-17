Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:06

Порт написав: Все эти блокировки переводов преследуют лишь одну цель-хотя бы частично остановить отток. Может быть кто нибудь столкнувшись с тем, что деньги не ушли, плюнет на всю эту маету с разблокировками, звонками по Вайберу, идентификацией и прочим и оставит на новый депозит в банке. Весь этот антифрод только шум за сценой. Все эти блокировки переводов преследуют лишь одну цель-хотя бы частично остановить отток. Может быть кто нибудь столкнувшись с тем, что деньги не ушли, плюнет на всю эту маету с разблокировками, звонками по Вайберу, идентификацией и прочим и оставит на новый депозит в банке. Весь этот антифрод только шум за сценой.

Не уверен. Я и этого 2-3 раза попадал на идентификацию, когда масштабного выноса не было. ИМХО, просто операция по каким-то критериям попадает в категорию рисковых и автоматически блокируется. Сама процедура разблокировки занимает минут 5 времени, так что я ее не считал бы существенным препятствием. Да и кто заранее знает, будет ли она. Кроме того, выше писали, что при отправке с веб-версии на нее попасть сложнее, чем при отправке с приложения, что тоже не подтверждает версию о блокировке из-за оттока. Видимо, операции со смартфона считают более рисковыми.