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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1810181118121813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:11

  Goodman написав:вони розказують про нетиповість операцій для даного кліента.

Для когось і депо відкрити - це нетипова операція, але при цьому СБ не блокує рахунки і не випитує чи це не шахраї порадили таке зробити та чи розуміє клієнт, що йому не віддадуть гроші до закінчення строку. Тім більше, перший раз ще можна послатись на нетиповість, але ж не чотири рази поспіль.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:58

klug ну при депозите ты же не теряешь деньги
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:11

  omb написав:klug ну при депозите ты же не теряешь деньги

А переклавши у іншу кишеню втрачаю?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:31

Меня локнули осенью за вывод честно заработанных 402.50, что и раньше делал неоднократно.
Одностороннее видео-гестапо, все дела.
Аж смешно было, из-за каких-то 400 гривен.
У них или серьёзная утечка прозошла,
или (что более вероятно) какой-то дурачок-гайковёрт дорвался до керування.

Думаю, "типичность операций" и "были ли звонки" - им до фени.
Единственная цель лока - заставить КАЖДОГО клиента пройти видео-гестапо.
А если плохо записалось - то и несколько раз, для надёжности.

Может базу где-то посеяли, восстанавливают )
Востаннє редагувалось mustbe в Чет 17 гру, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:43

  Flamingo написав:... а если чисто депозитчик - год назад внес и сейчас решил забрать, то им решили устроить "веселую жизнь"

Именно так заходил, карта больше не использовалась, все покупки за период депо были с другого акка. Единственное, пополнял 2 раза следующий столб увеличивая сумму. Вышел, оставив не пополняемый на такую сумму последний столб с "мелочью".
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:53

  Goodman написав:omb им стало обидно, что такой инструмент банковского дела как А-банк (дай им всем здоровья и по заслугам) используют как обичную "прачечную" . Накидали нашару через Айбокс , потом через СЕП разнесли и все . Ни тебе спасибо , ни тебе 1 грн на благотворительность. :mrgreen:

Все эти блокировки переводов преследуют лишь одну цель-хотя бы частично остановить отток. Может быть кто нибудь столкнувшись с тем, что деньги не ушли, плюнет на всю эту маету с разблокировками, звонками по Вайберу, идентификацией и прочим и оставит на новый депозит в банке. Весь этот антифрод только шум за сценой.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:06

Re: А-Банк

  Порт написав:Все эти блокировки переводов преследуют лишь одну цель-хотя бы частично остановить отток. Может быть кто нибудь столкнувшись с тем, что деньги не ушли, плюнет на всю эту маету с разблокировками, звонками по Вайберу, идентификацией и прочим и оставит на новый депозит в банке. Весь этот антифрод только шум за сценой.

Не уверен. Я и этого 2-3 раза попадал на идентификацию, когда масштабного выноса не было. ИМХО, просто операция по каким-то критериям попадает в категорию рисковых и автоматически блокируется. Сама процедура разблокировки занимает минут 5 времени, так что я ее не считал бы существенным препятствием. Да и кто заранее знает, будет ли она. Кроме того, выше писали, что при отправке с веб-версии на нее попасть сложнее, чем при отправке с приложения, что тоже не подтверждает версию о блокировке из-за оттока. Видимо, операции со смартфона считают более рисковыми.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:20

Только что через веб изменил интернет-лимит на КДВ с 27500 до 50000 за секунду без всяких вопросов :) Мне уже начинать бояться блокировок при выходе этой суммы на следующей неделе? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:24

  ingtrans написав:
  Порт написав:Все эти блокировки переводов преследуют лишь одну цель-хотя бы частично остановить отток. Может быть кто нибудь столкнувшись с тем, что деньги не ушли, плюнет на всю эту маету с разблокировками, звонками по Вайберу, идентификацией и прочим и оставит на новый депозит в банке. Весь этот антифрод только шум за сценой.

Не уверен. Я и этого 2-3 раза попадал на идентификацию, когда масштабного выноса не было. ИМХО, просто операция по каким-то критериям попадает в категорию рисковых и автоматически блокируется. Сама процедура разблокировки занимает минут 5 времени, так что я ее не считал бы существенным препятствием. Да и кто заранее знает, будет ли она. Кроме того, выше писали, что при отправке с веб-версии на нее попасть сложнее, чем при отправке с приложения, что тоже не подтверждает версию о блокировке из-за оттока. Видимо, операции со смартфона считают более рисковыми.

Конечно будет. Тот кто в этом сомневается, убедится при попытке крупного вывода. А 5 минут она будет занимать только если в самый неудобный момент у вас окажется стабильный интернет, способный потянуть видеозвонки и, главное, паспорт или права.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:25

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Мне уже начинать бояться блокировок при выходе этой суммы на следующей неделе?

Да не просто начинать бояться, а не выходить :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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