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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:29

  ingtrans написав:Да не просто начинать бояться, а не выходить :)

Ну так я частично выхожу только до НГ, а потом обратно до конца января :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 9474
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:32

  Порт написав:
  Goodman написав:omb им стало обидно, что такой инструмент банковского дела как А-банк (дай им всем здоровья и по заслугам) используют как обичную "прачечную" . Накидали нашару через Айбокс , потом через СЕП разнесли и все . Ни тебе спасибо , ни тебе 1 грн на благотворительность. :mrgreen:

Все эти блокировки переводов преследуют лишь одну цель-хотя бы частично остановить отток. Может быть кто нибудь столкнувшись с тем, что деньги не ушли, плюнет на всю эту маету с разблокировками, звонками по Вайберу, идентификацией и прочим и оставит на новый депозит в банке. Весь этот антифрод только шум за сценой.
ага, человек прийдет в кассу и налом вынесет, что банку будет еще хуже
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2665
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:33

Re: А-Банк

  Порт написав:Конечно будет. Тот кто в этом сомневается, убедится при попытке крупного вывода.

Ой не факт. За последнее время было около десятка операций на разные достаточно крупные суммы. Максимум переводил 400к на раз - не тормознули. А вот на суммах 24к тормознули аж дважды.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлень: 2021
З нами з: 31.07.19
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:46

  Vorlon написав:
  ingtrans написав:Да не просто начинать бояться, а не выходить :)

Ну так я частично выхожу только до НГ, а потом обратно до конца января :roll:

Я во вторник "по второму акку" поднял лимит оплаты инете с 40 до 155, но в итоге в среду где-то 150 вывел СЭПом и только около 50 по р2р. Не тронули. Правда все отправлял через комп.
Акк - был преимущественно депозитный.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5314
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:02

  omb написав:
  Порт написав:
  Goodman написав:omb им стало обидно, что такой инструмент банковского дела как А-банк (дай им всем здоровья и по заслугам) используют как обичную "прачечную" . Накидали нашару через Айбокс , потом через СЕП разнесли и все . Ни тебе спасибо , ни тебе 1 грн на благотворительность. :mrgreen:

Все эти блокировки переводов преследуют лишь одну цель-хотя бы частично остановить отток. Может быть кто нибудь столкнувшись с тем, что деньги не ушли, плюнет на всю эту маету с разблокировками, звонками по Вайберу, идентификацией и прочим и оставит на новый депозит в банке. Весь этот антифрод только шум за сценой.
ага, человек прийдет в кассу и налом вынесет, что банку будет еще хуже

Кто то прийдёт, кто то нет.
Порт
 
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