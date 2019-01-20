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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Vorlon
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:32
Порт написав: Goodman написав:omb
им стало обидно, что такой инструмент банковского дела как А-банк (дай им всем здоровья и по заслугам) используют как обичную "прачечную" . Накидали нашару через Айбокс , потом через СЕП разнесли и все . Ни тебе спасибо , ни тебе 1 грн на благотворительность.
Все эти блокировки переводов преследуют лишь одну цель-хотя бы частично остановить отток. Может быть кто нибудь столкнувшись с тем, что деньги не ушли, плюнет на всю эту маету с разблокировками, звонками по Вайберу, идентификацией и прочим и оставит на новый депозит в банке. Весь этот антифрод только шум за сценой.
ага, человек прийдет в кассу и налом вынесет, что банку будет еще хуже
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:33
Порт написав:
Конечно будет. Тот кто в этом сомневается, убедится при попытке крупного вывода.
Ой не факт. За последнее время было около десятка операций на разные достаточно крупные суммы. Максимум переводил 400к на раз - не тормознули. А вот на суммах 24к тормознули аж дважды.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:46
Я во вторник "по второму акку" поднял лимит оплаты инете с 40 до 155, но в итоге в среду где-то 150 вывел СЭПом и только около 50 по р2р. Не тронули. Правда все отправлял через комп.
Акк - был преимущественно депозитный.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:02
omb написав: Порт написав: Goodman написав:omb
им стало обидно, что такой инструмент банковского дела как А-банк (дай им всем здоровья и по заслугам) используют как обичную "прачечную" . Накидали нашару через Айбокс , потом через СЕП разнесли и все . Ни тебе спасибо , ни тебе 1 грн на благотворительность.
Все эти блокировки переводов преследуют лишь одну цель-хотя бы частично остановить отток. Может быть кто нибудь столкнувшись с тем, что деньги не ушли, плюнет на всю эту маету с разблокировками, звонками по Вайберу, идентификацией и прочим и оставит на новый депозит в банке. Весь этот антифрод только шум за сценой.
ага, человек прийдет в кассу и налом вынесет, что банку будет еще хуже
Кто то прийдёт, кто то нет.
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Порт
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:54
Flamingo написав:
,
Я во вторник "по второму акку" поднял лимит оплаты инете с 40 до 155, ,
по голд карте не дает вписывать цыфру больше 99 999 грн
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J
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:05
J написав: Flamingo написав:
,
Я во вторник "по второму акку" поднял лимит оплаты инете с 40 до 155, ,
по голд карте не дает вписывать цыфру больше 99 999 грн
Ещё и сразу звонят и спрашивают, что за некруглая и подозрительная цифра. Якобы в приложении можно поставить больше.
А 99999 лимит для ВЕБа.
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lel
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:43
Вчера отправил СЭП с моно, открыл депозит, а сегодня пришел трансфер бонус.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:16
Второй раз звонили с банка справлялись не случайно ли отменил пролонгацию последнего депо, там слезы, но видно даже по ним плачут. Вещали о поднятии процентов и подумать о продолжении сотрудничества.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:26
ruvex написав:
Второй раз звонили с банка справлялись не случайно ли отменил пролонгацию последнего депо, там слезы, но видно даже по ним плачут. Вещали о поднятии процентов и подумать о продолжении сотрудничества.
Вода камень точит...
Видно, знатный вынос идёт.
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jay2004
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