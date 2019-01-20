ruvex написав:Второй раз звонили с банка справлялись не случайно ли отменил пролонгацию последнего депо, там слезы, но видно даже по ним плачут. Вещали о поднятии процентов и подумать о продолжении сотрудничества.
Вода камень точит... Видно, знатный вынос идёт.
А ше після виносу погрожують по Зеленій ліміт порізати за недостатню активність.
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ruvex написав:Второй раз звонили с банка справлялись не случайно ли отменил пролонгацию последнего депо, там слезы, но видно даже по ним плачут. Вещали о поднятии процентов и подумать о продолжении сотрудничества.
статистика к НГ видать ни к черту... но ниче тем быстрее ставки подымут