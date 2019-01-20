А ше після виносу погрожують по Зеленій ліміт порізати за недостатню активність.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:30
А ше після виносу погрожують по Зеленій ліміт порізати за недостатню активність.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 18 гру, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:42
статистика к НГ видать ни к черту... но ниче тем быстрее ставки подымут
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:59
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:16
Re: А-Банк
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:22
Для меня кредлим по Зелёной не имеет смысла.
Поэтому - просто обнулил его.
Прошли те времена, когда кредлим был интересен именно как кредлим.
Сейчас - это просто бессмысленные десятки тысяч в креднагрузке
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:28
mustbe +1, КЛ держу 0, нет смысла в этом банке
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:33
+100500. Есть везде кредитный лимит (3 акка), но он практически не нужен.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:34
Так в деяких банок кишмиш більший за кредитні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:38
Так в деяких - кредлим полезен.
А конкретно в этом - точно нет
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:42
Re: А-Банк
А переводы из Раши на Зеленую нормально заходят?
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