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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1813181418151816>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:30

  jay2004 написав:
  ruvex написав:Второй раз звонили с банка справлялись не случайно ли отменил пролонгацию последнего депо, там слезы, но видно даже по ним плачут. Вещали о поднятии процентов и подумать о продолжении сотрудничества.


Вода камень точит... :wink: Видно, знатный вынос идёт.

А ше після виносу погрожують по Зеленій ліміт порізати за недостатню активність. :(
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 18 гру, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:42

  ruvex написав:Второй раз звонили с банка справлялись не случайно ли отменил пролонгацию последнего депо, там слезы, но видно даже по ним плачут. Вещали о поднятии процентов и подумать о продолжении сотрудничества.
статистика к НГ видать ни к черту... но ниче тем быстрее ставки подымут
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:59

  Квесторе_поверніться написав:А ше після виносу погрожують по Зеленій ліміт порізати.

И вы им пользуетесь? :o Мне пусть режут... дырку от бублика :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:16

Re: А-Банк

  Vorlon написав:И вы им пользуетесь?

Рідко. Але до цього часу все було тихо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35549
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:22

Для меня кредлим по Зелёной не имеет смысла.
Поэтому - просто обнулил его.
Прошли те времена, когда кредлим был интересен именно как кредлим.
Сейчас - это просто бессмысленные десятки тысяч в креднагрузке
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:28

mustbe +1, КЛ держу 0, нет смысла в этом банке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2669
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:33

  omb написав:mustbe +1, КЛ держу 0, нет смысла в этом банке


+100500. Есть везде кредитный лимит (3 акка), но он практически не нужен.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:34

  mustbe написав:Для меня кредлим по Зелёной не имеет смысла.
Поэтому - просто обнулил его.
Прошли те времена, когда кредлим был интересен именно как кредлим.
Сейчас - это просто бессмысленные десятки тысяч в креднагрузке

Так в деяких банок кишмиш більший за кредитні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:38

  Квесторе_поверніться написав:Так в деяких банок кишмиш більший за кредитні.

Так в деяких - кредлим полезен.
А конкретно в этом - точно нет
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:42

Re: А-Банк

А переводы из Раши на Зеленую нормально заходят?
sergia
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