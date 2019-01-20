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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1813181418151816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:44

Re: А-Банк

  mustbe написав:А конкретно в этом - точно нет

Погоджуюсь.
Але лежить собі та й лежить.
Може банка задумає стимулювати користуватись кредлімітом шляхом підвищеного кишмищу як Фарс наприклад.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:50

  Квесторе_поверніться написав:Може банка задумає стимулювати користуватись кредлімітом шляхом підвищеного кишмищу як Фарс наприклад.

С чего бы это? Рак свистнет быстрее! :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:14

  omb написав:mustbe +1, КЛ держу 0, нет смысла в этом банке

Налоги плачу тут.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:15

  rollo написав:
  omb написав:mustbe +1, КЛ держу 0, нет смысла в этом банке

Налоги плачу тут.

Кредитными ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:22

Re: А-Банк

Панове, хотел только что пополнить столбики до февраля и до апреля, но дает пополнить только на 2 грн, т.е. сумму первоначального вклада.
Давно абанка запретила пополнение депо на любую сумму (до 100000грн)?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:24

  Andey написав:Панове, хотел только что пополнить столбики до февраля и до апреля, но дает пополнить только на 2 грн, т.е. сумму первоначального вклада.
Давно абанка запретила пополнение депо на любую сумму (до 100000грн)?

Февральские у меня нормально пополняются.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:31

  Andey написав:Панове, хотел только что пополнить столбики до февраля и до апреля, но дает пополнить только на 2 грн, т.е. сумму первоначального вклада.
Давно абанка запретила пополнение депо на любую сумму (до 100000грн)?


да, це конкретне западло...
раніше можна було робити арифметичну прогресію і щомісяця більше дровішок підкидати, а зараз лише початкову

трясця ж! :twisted:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:32

Re: А-Банк

от скотынякы, гривна подвисла получается. Шож делать, прийдется уходить из абанки, все планы мне поломали.
Какие посоветуете варианты куда пристроить 2 фонда.
если не получиться, то после НГ в недвигу
Andey
 
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