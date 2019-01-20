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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:44
mustbe написав:
А конкретно в этом - точно нет
Погоджуюсь.
Але лежить собі та й лежить.
Може банка задумає стимулювати користуватись кредлімітом шляхом підвищеного кишмищу як Фарс наприклад.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:50
Квесторе_поверніться написав:
Може банка задумає стимулювати користуватись кредлімітом шляхом підвищеного кишмищу як Фарс наприклад.
С чего бы это? Рак свистнет быстрее!
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:14
omb написав:mustbe
+1, КЛ держу 0, нет смысла в этом банке
Налоги плачу тут.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:15
rollo написав: omb написав:mustbe
+1, КЛ держу 0, нет смысла в этом банке
Налоги плачу тут.
Кредитными ?
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mustbe
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:22
Панове, хотел только что пополнить столбики до февраля и до апреля, но дает пополнить только на 2 грн, т.е. сумму первоначального вклада.
Давно абанка запретила пополнение депо на любую сумму (до 100000грн)?
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Andey
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:24
Andey написав:
Панове, хотел только что пополнить столбики до февраля и до апреля, но дает пополнить только на 2 грн, т.е. сумму первоначального вклада.
Давно абанка запретила пополнение депо на любую сумму (до 100000грн)?
Февральские у меня нормально пополняются.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:31
Andey написав:
Панове, хотел только что пополнить столбики до февраля и до апреля, но дает пополнить только на 2 грн, т.е. сумму первоначального вклада.
Давно абанка запретила пополнение депо на любую сумму (до 100000грн)?
да, це конкретне западло...
раніше можна було робити арифметичну прогресію і щомісяця більше дровішок підкидати, а зараз лише початкову
трясця ж!
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:32
от скотынякы, гривна подвисла получается. Шож делать, прийдется уходить из абанки, все планы мне поломали.
Какие посоветуете варианты куда пристроить 2 фонда.
если не получиться, то после НГ в недвигу
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Andey
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