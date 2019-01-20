Andey
Ну так а когда Вы их открывали разве не видели, что пополнение на сумму, которая не превышает сумму на депо на начало месяца, но не более 100к. Какие могли быть планы?
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:37
Andey
Ну так а когда Вы их открывали разве не видели, что пополнение на сумму, которая не превышает сумму на депо на начало месяца, но не более 100к. Какие могли быть планы?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:39
ingtrans
Ну не все дружат с логикой - сделаем на это скидку, пособолезнуем коллеге
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:46
Re: А-Банк
да, на момент создания 2 грн столбиков у меня наверное было помутнение рассудка, каюсь Мне наверное ошибчно казалось, что можно будет пополнить на любую сумму как раньше когда то)
Но теперь надо выходить как-то из ситуации.
В планах было пристроить на год, но т.к. столбики на 16.5% и 14.5% всё, то прийдется перекочевать в ощад на мобільні заощадження до принятия окончательного решения.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:48
Re: А-Банк
навіщо вам той совок банк
5% річних на залишок у гривні, 0.5% у доларах США, 0.25% у євро
є купа інших цікавіших варіантів
укргаз - 10% (прозапас) і тд ітп
+50грн !
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:50
Ще маю кучу стовпів по 2 грн.
Чекаю поки Братки одумаються і дозволять поповнення без обмежень.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:57
Так они уже одумались и убрали возможность пополнения новых депозитов в прогрессии. Теперь пополнение только не более чем на первоначальную сумму в месяц.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:58
братчикам зараз не до наших копійчаних кухонних спорів
в них мульйони (баксів!) на кону
+50грн !
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:21
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:27
Це вони в неправильному напрямку подумали...чекаю правильних думок і рішень.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:36
наскільки мені відомо з гривневого Прозапасу вихід з комісією.
Якщо можна озвучте інші цікаві варіанти куди тимчасово можно розмістити 2 фонди.
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