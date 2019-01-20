RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1815181618171818>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:37

Andey
Ну так а когда Вы их открывали разве не видели, что пополнение на сумму, которая не превышает сумму на депо на начало месяца, но не более 100к. Какие могли быть планы?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 31.07.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:39

ingtrans
Ну не все дружат с логикой - сделаем на это скидку, пособолезнуем коллеге :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 9480
З нами з: 14.06.13
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:46

Re: А-Банк

да, на момент создания 2 грн столбиков у меня наверное было помутнение рассудка, каюсь :D Мне наверное ошибчно казалось, что можно будет пополнить на любую сумму как раньше когда то)

Но теперь надо выходить как-то из ситуации.
В планах было пристроить на год, но т.к. столбики на 16.5% и 14.5% всё, то прийдется перекочевать в ощад на мобільні заощадження до принятия окончательного решения.
Andey
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:48

Re: А-Банк

  Andey написав:прийдется перекочевать в ощад на мобільні заощадження до принятия окончательного решения.


навіщо вам той совок банк
5% річних на залишок у гривні, 0.5% у доларах США, 0.25% у євро

є купа інших цікавіших варіантів

укргаз - 10% (прозапас) і тд ітп
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10317
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:50

Ще маю кучу стовпів по 2 грн.
Чекаю поки Братки одумаються і дозволять поповнення без обмежень. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35558
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:57

  Квесторе_поверніться написав:Ще маю кучу стовпів по 2 грн.
Чекаю поки Братки одумаються і дозволять поповнення без обмежень. :)

Так они уже одумались и убрали возможность пополнения новых депозитов в прогрессии. Теперь пополнение только не более чем на первоначальную сумму в месяц.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 31.07.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:58

братчикам зараз не до наших копійчаних кухонних спорів :)

в них мульйони (баксів!) на кону

https://minfin.com.ua/ua/2020/12/17/57203170/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10317
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:21

  mustbe написав:
  rollo написав:Налоги плачу тут.

Кредитными ?

Да. Без комиссии.
rollo
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:27

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ще маю кучу стовпів по 2 грн.
Чекаю поки Братки одумаються і дозволять поповнення без обмежень. :)

Так они уже одумались и убрали возможность пополнения новых депозитов в прогрессии. Теперь пополнение только не более чем на первоначальную сумму в месяц.

Це вони в неправильному напрямку подумали...чекаю правильних думок і рішень. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35558
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:36

  greenozon написав:
  Andey написав:прийдется перекочевать в ощад на мобільні заощадження до принятия окончательного решения.


навіщо вам той совок банк
5% річних на залишок у гривні, 0.5% у доларах США, 0.25% у євро

є купа інших цікавіших варіантів

укргаз - 10% (прозапас) і тд ітп


наскільки мені відомо з гривневого Прозапасу вихід з комісією.
Якщо можна озвучте інші цікаві варіанти куди тимчасово можно розмістити 2 фонди.
Andey
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1815181618171818>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avatar, kostya77, ramaz, ukrprom2014, wtf, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4483, 4484, 4485
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44848 5490154
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 19:23
ukrprom2014
Альфа-Банк 1 ... 9166, 9167, 9168
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91671 10890497
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 19:20
mlynok
Банк Восток 1 ... 22, 23, 24
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
238 271720
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 17:17
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.