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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1815181618171818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:39

Re: А-Банк

  Andey написав:Якщо можна озвучте інші цікаві варіанти куди тимчасово можно розмістити 2 фонди.

Можна в СоСо на Ванакарту під 8% або в Фарс на КоКодебіт під 8%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:40

Re: А-Банк

  Andey написав:наскільки мені відомо з гривневого Прозапасу вихід з комісією.

Через приложение СЭП бесплатный.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:42

Re: А-Банк

  Andey написав:Какие посоветуете варианты куда пристроить 2 фонда.
если не получиться, то после НГ в недвигу

В евро.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:42

  rollo написав:
  mustbe написав:
  rollo написав:Налоги плачу тут.

Кредитными ?

Да. Без комиссии.

Так краще, ніж з кишмишем?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:44

  ukrprom2014 написав:
  Andey написав:Какие посоветуете варианты куда пристроить 2 фонда.
если не получиться, то после НГ в недвигу

В евро.

ПРогнозуєте ріст євро?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:48

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:
  Andey написав:Какие посоветуете варианты куда пристроить 2 фонда.
если не получиться, то после НГ в недвигу

В евро.

ПРогнозуєте ріст євро?

Нет, просто поболтать :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:51

  klug написав:
  rollo написав:
  mustbe написав:Налоги плачу тут.

Кредитными ?


Так краще, ніж з кишмишем?

Гірше. А де сплатити з кишмишем?
rollo
 
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