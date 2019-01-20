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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:39
Andey написав:
Якщо можна озвучте інші цікаві варіанти куди тимчасово можно розмістити 2 фонди.
Можна в СоСо на Ванакарту під 8% або в Фарс на КоКодебіт під 8%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:40
Andey написав:
наскільки мені відомо з гривневого Прозапасу вихід з комісією.
Через приложение СЭП бесплатный.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:42
Andey написав:
Какие посоветуете варианты куда пристроить 2 фонда.
если не получиться, то после НГ в недвигу
В евро.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:42
rollo написав: mustbe написав: rollo написав:
Налоги плачу тут.
Кредитными ?
Да. Без комиссии.
Так краще, ніж з кишмишем?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:44
ukrprom2014 написав: Andey написав:
Какие посоветуете варианты куда пристроить 2 фонда.
если не получиться, то после НГ в недвигу
В евро.
ПРогнозуєте ріст євро?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:48
Квесторе_поверніться написав: ukrprom2014 написав: Andey написав:
Какие посоветуете варианты куда пристроить 2 фонда.
если не получиться, то после НГ в недвигу
В евро.
ПРогнозуєте ріст євро?
Нет, просто поболтать
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:51
klug написав: rollo написав: mustbe написав:
Налоги плачу тут.
Кредитными ?
Так краще, ніж з кишмишем?
Гірше. А де сплатити з кишмишем?
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rollo
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