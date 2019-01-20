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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:33
Квесторе_поверніться написав:
А ше після виносу погрожують по Зеленій ліміт порізати за недостатню активність.
Мне таки срезали, последние 5К
Я хохотал до слёз
Зато О.банка вдрух налила 10К. Чудесаа
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:48
clientage
перекупили клиента
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:55
clientage написав:
Мне таки срезали, последние 5К
Я хохотал до слёз
Зато О.банка вдрух налила 10К. Чудесаа
А когда вы О.банк попросили о лимите?
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Adast
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