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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1816181718181819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:33

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:А ше після виносу погрожують по Зеленій ліміт порізати за недостатню активність.

Мне таки срезали, последние 5К
Я хохотал до слёз :lol:

Зато О.банка вдрух налила 10К. Чудесаа :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:48

clientage перекупили клиента :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:55

  clientage написав:Мне таки срезали, последние 5К
Я хохотал до слёз :lol:

Зато О.банка вдрух налила 10К. Чудесаа :wink:

А когда вы О.банк попросили о лимите?
Adast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:12

  Adast написав:
  clientage написав:Мне таки срезали, последние 5К
Я хохотал до слёз :lol:

Зато О.банка вдрух налила 10К. Чудесаа :wink:

А когда вы О.банк попросили о лимите?

Недели 2 назад, а 11го вынес фонд отсюда, и КБ не юзаю в этом мес. Ужас 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:40

  Vorlon написав:ingtrans
Ну не все дружат с логикой - сделаем на это скидку, пособолезнуем коллеге :mrgreen:
А зачем сразу ярлыки навешивать, соболезновать? И логика здесь не причём,человек может быть програмист, виртуоз -хакер,гений художник и за 20 мин руками так купюру нарисует,что без детектора не отличить но при этом не умеет на двухгривенный столб сотку уложить. Вы умеете и я умею ,а он нет. Напишите ему в личку и научите как это делается.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:56

Прислали в приложение акцию, что за приведенного друга по 100 грн платят каждому до 16 января. У всех такое или это выборочно индивидуальные приглашения?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:03

  vovareuckij написав:Прислали в приложение акцию, что за приведенного друга по 100 грн платят каждому до 16 января. У всех такое или это выборочно индивидуальные приглашения?

Только на один акк пришло. Выходит не всем подряд,а выборочно.
Дядя Дима
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