|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:33
Квесторе_поверніться написав:
А ше після виносу погрожують по Зеленій ліміт порізати за недостатню активність.
Мне таки срезали, последние 5К
Я хохотал до слёз
Зато О.банка вдрух налила 10К. Чудесаа
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33246
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2631 раз.
- Подякували: 3914 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:48
clientage
перекупили клиента
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2673
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:55
clientage написав:
Мне таки срезали, последние 5К
Я хохотал до слёз
Зато О.банка вдрух налила 10К. Чудесаа
А когда вы О.банк попросили о лимите?
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:12
Adast написав: clientage написав:
Мне таки срезали, последние 5К
Я хохотал до слёз
Зато О.банка вдрух налила 10К. Чудесаа
А когда вы О.банк попросили о лимите?
Недели 2 назад, а 11го вынес фонд отсюда, и КБ не юзаю в этом мес. Ужас
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33246
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2631 раз.
- Подякували: 3914 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:40
Vorlon написав:ingtrans
Ну не все дружат с логикой - сделаем на это скидку, пособолезнуем коллеге
А зачем сразу ярлыки навешивать, соболезновать? И логика здесь не причём,человек может быть програмист, виртуоз -хакер,гений художник и за 20 мин руками так купюру нарисует,что без детектора не отличить но при этом не умеет на двухгривенный столб сотку уложить. Вы умеете и я умею ,а он нет. Напишите ему в личку и научите как это делается.
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 685
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:56
Прислали в приложение акцию, что за приведенного друга по 100 грн платят каждому до 16 января. У всех такое или это выборочно индивидуальные приглашения?
-
vovareuckij
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 19.06.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 00:03
vovareuckij написав:
Прислали в приложение акцию, что за приведенного друга по 100 грн платят каждому до 16 января. У всех такое или это выборочно индивидуальные приглашения?
Только на один акк пришло. Выходит не всем подряд,а выборочно.
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 685
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|91686
|10891836
|
П'ят 18 гру, 2020 23:27
cohan
|
|44849
|5490598
|
П'ят 18 гру, 2020 20:16
omb
|
|238
|271760
|
|