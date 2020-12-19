Мне таки срезали, последние 5К
Я хохотал до слёз
Зато О.банка вдрух налила 10К. Чудесаа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:33
Re: А-Банк
Мне таки срезали, последние 5К
Я хохотал до слёз
Зато О.банка вдрух налила 10К. Чудесаа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:48
clientage перекупили клиента
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:55
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:12
Недели 2 назад, а 11го вынес фонд отсюда, и КБ не юзаю в этом мес. Ужас
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:40
А зачем сразу ярлыки навешивать, соболезновать? И логика здесь не причём,человек может быть програмист, виртуоз -хакер,гений художник и за 20 мин руками так купюру нарисует,что без детектора не отличить но при этом не умеет на двухгривенный столб сотку уложить. Вы умеете и я умею ,а он нет. Напишите ему в личку и научите как это делается.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:56
Прислали в приложение акцию, что за приведенного друга по 100 грн платят каждому до 16 января. У всех такое или это выборочно индивидуальные приглашения?
Додано: Суб 19 гру, 2020 00:03
Додано: Суб 19 гру, 2020 07:12
Re: А-Банк
Ну для тех, кто желает раскачать кредитную историю, то лимит на рассрочку может оказаться интересным
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 19 гру, 2020 17:41
Re: А-Банк
Банк конвертирует международные переводы в нац.валюту по меньшему курсу или по среднему между покупкой-продажей?
Додано: Суб 19 гру, 2020 18:14
добривечір.
Є щось краще, чим 200к на 12 місяців в А-банку?
поки бачу - Аккорд банк - 11%. Моника - 11% + 0,6 , бачу Айбокс 11% + минфин, бачу стовби в Приваті у себе під 10,5% . Таська - 10%.
А що бачите ВИ?
PS бачу тільки загальнодоступне. Дякую за відгуки.
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