А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 18:22
Goodman написав:
А що бачите ВИ?
отам де и Аккорд есть у Конкорда 11%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 19 гру, 2020 18:34
Goodman написав:
А що бачите ВИ?
Для начала вижу
это
, а потом просматриваю банки из верхней части списка на предмет акций, программ лояльности и т.п. Дополнительно к Вашему списку можно посмотреть Альянс (11,25%-12% + 0,5%), Земальный капитал (11,5% + скретч-карта от 0,5% до 1%).
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Суб 19 гру, 2020 18:52
ingtrans спасибо, из доступности увидел еще МЕГАБАНК , Альянс и Земеля - для меня уже финансовий туризм , что при короне маловероятен.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 ПоДаРуНоК кожному при оформленнi +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz
Goodman
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:14
Goodman написав: ingtrans
спасибо, из доступности увидел еще МЕГАБАНК , Альянс и Земеля - для меня уже финансовий туризм , что при короне маловероятен.
У Альянса мона через ИБ открыть депо и стричь %%.
Думаю овчинка стоит выделки раз в 2..3 года
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 33249
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 3915 раз.
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2
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:20
clientage написав: Goodman написав: ingtrans
спасибо, из доступности увидел еще МЕГАБАНК , Альянс и Земеля - для меня уже финансовий туризм , что при короне маловероятен.
У Альянса мона через ИБ открыть депо и стричь %%.
Думаю овчинка стоит выделки раз в 2..3 года
Депозит открыть-то можно и в ИБ, но только предварительно нужно подъехать в отделение, чтобы открыть карту.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2042
З нами з: 31.07.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 254 раз.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 19:20
clientage у меня такой финт прошел только с форвардбанком , он единственний, куда я не ходил в отделения - достаточно било прийти в салон мЕБЕЛЬ и получить кокодебет, которую заказал по телефону и "рубиться" через ИБ. Еще как вариант такое пройдет и в ПУМБЕ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 ПоДаРуНоК кожному при оформленнi +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz
Goodman
Повідомлень: 4040
З нами з: 23.11.14
Подякував: 668 раз.
Подякували: 438 раз.
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