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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1817181818191820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:22

Re: А-Банк

  Goodman написав:А що бачите ВИ?

отам де и Аккорд есть у Конкорда 11% :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:34

Re: А-Банк

  Goodman написав:А що бачите ВИ?

Для начала вижу это, а потом просматриваю банки из верхней части списка на предмет акций, программ лояльности и т.п. Дополнительно к Вашему списку можно посмотреть Альянс (11,25%-12% + 0,5%), Земальный капитал (11,5% + скретч-карта от 0,5% до 1%).
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:52

ingtrans спасибо, из доступности увидел еще МЕГАБАНК , Альянс и Земеля - для меня уже финансовий туризм , что при короне маловероятен.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:14

  Goodman написав:ingtrans спасибо, из доступности увидел еще МЕГАБАНК , Альянс и Земеля - для меня уже финансовий туризм , что при короне маловероятен.

У Альянса мона через ИБ открыть депо и стричь %%.
Думаю овчинка стоит выделки раз в 2..3 года :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:20

  clientage написав:
  Goodman написав:ingtrans спасибо, из доступности увидел еще МЕГАБАНК , Альянс и Земеля - для меня уже финансовий туризм , что при короне маловероятен.

У Альянса мона через ИБ открыть депо и стричь %%.
Думаю овчинка стоит выделки раз в 2..3 года :wink:

Депозит открыть-то можно и в ИБ, но только предварительно нужно подъехать в отделение, чтобы открыть карту.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:20

clientage у меня такой финт прошел только с форвардбанком , он единственний, куда я не ходил в отделения - достаточно било прийти в салон мЕБЕЛЬ и получить кокодебет, которую заказал по телефону и "рубиться" через ИБ.
Еще как вариант такое пройдет и в ПУМБЕ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:25

  Goodman написав:ingtrans спасибо, из доступности увидел еще МЕГАБАНК , Альянс и Земеля - для меня уже финансовий туризм , что при короне маловероятен.

а чем сабж не подошел, 11,5 на 15 мес, если пополнять не планируется?
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:41

  clientage написав:Зато О.банка вдрух налила 10К. Чудесаа


А как можно подать заявку на пересмотр кредитного лимита в Обанке? Я в сентябре получил с 0-м. До сих пор не налили.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:44

Re: А-Банк

  sergia написав:а чем сабж не подошел, 11,5 на 15 мес, если пополнять не планируется?
ето крайний вариант, всегда нужно смотреть альтернативи + тут же флешмоб "забери деньги с ашки,нехай подумають"
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:46

Re: А-Банк

  Amid написав:А как можно подать заявку на пересмотр кредитного лимита в Обанке? Я в сентябре получил с 0-м. До сих пор не налили.
скорее всего , как в других "богодельнях" - перезакрить карту и проситься по-новой.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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