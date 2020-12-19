в случае с мгб депозитов в иб нету
кроме того открытые в отделении депо нужно еще там же и получать, на карту только проценты капают, кроме случая когда с депо дается карта туду
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Додано: Нед 20 гру, 2020 08:53
Re: А-Банк
в случае с мгб депозитов в иб нету
кроме того открытые в отделении депо нужно еще там же и получать, на карту только проценты капают, кроме случая когда с депо дается карта туду
КБ за открытие карты
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