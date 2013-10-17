Додано: Нед 20 гру, 2020 22:03

Striker написав: Будет интересно посмотреть на депо-людей, когда курс будет улетать на 30+ за одну неделю. Будет интересно посмотреть на депо-людей, когда курс будет улетать на 30+ за одну неделю.

Да наблюдайте на здоровье. Я понимаю, что когда владеешь ну пусть десяткой другой баксов, то еще можно играть в обмен с банками. Но когда денег больше. А если намного больше. Вы поменяете быстро и без проблем 2-3 миллиона гривен через банковские онлайн обменки? Да хотя бы 500 тыс.? Я нет. Поэтому если ее стоит задача поиграться с курсом на нескольких тысячах баксов, возникает резонный вопрос а что делать дальше. И тут как не крути приходишь к пониманию о необходимости диверсификации. В том числе и в гривневые депо. Но не всех денег. А какой-то их части. Причем весьма небольшой. Чтобы к примеру к маю, к юбилею жены была в наличии такая сумма, а к рождению внука - другая. А часть в баксе, а еще часть в евро. И да еще часть в золоте. И т.п. В общем управление дееежными потоками - штука сложная. Но чем меньше денег - тем она проще. А если денег совсем мало то можно и просто в обменке поиграться. Ну и понаблюдать за другими