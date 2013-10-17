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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1818181918201821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:53

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Депозит открыть-то можно и в ИБ, но только предварительно нужно подъехать в отделение, чтобы открыть карту.

в случае с мгб депозитов в иб нету
кроме того открытые в отделении депо нужно еще там же и получать, на карту только проценты капают, кроме случая когда с депо дается карта туду
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:40

СЕП с зеленой карты бесплатный ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:44

  J написав:СЕП с зеленой карты бесплатный ?

Да
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:01

Прочитал последние 40+ страниц, сколько разговоров из-за каких-то 11-11.5%. :lol: Лучше раскидать фонды по банкам, где есть 6-7-8% на остаток и адекватные курсы. За счёт курсовых колебаний можно заработать те же 11% (чистыми!) и больше при правильном подходе. А если посмотреть на уходящий год, когда при малейшем шухере улетели с 24 до 28 грн за доллар, то какие нафиг депозиты под 10-11%? Максимум в Конкорд на 3 месяца под 11%, и то, я не рискнул. В общем, у нас форум экстремалов. :shock: Будет интересно посмотреть на депо-людей, когда курс будет улетать на 30+ за одну неделю. :)
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:03

  Striker написав: Будет интересно посмотреть на депо-людей, когда курс будет улетать на 30+ за одну неделю. :)

Да наблюдайте на здоровье. Я понимаю, что когда владеешь ну пусть десяткой другой баксов, то еще можно играть в обмен с банками. Но когда денег больше. А если намного больше. Вы поменяете быстро и без проблем 2-3 миллиона гривен через банковские онлайн обменки? Да хотя бы 500 тыс.? Я нет. Поэтому если ее стоит задача поиграться с курсом на нескольких тысячах баксов, возникает резонный вопрос а что делать дальше. И тут как не крути приходишь к пониманию о необходимости диверсификации. В том числе и в гривневые депо. Но не всех денег. А какой-то их части. Причем весьма небольшой. Чтобы к примеру к маю, к юбилею жены была в наличии такая сумма, а к рождению внука - другая. А часть в баксе, а еще часть в евро. И да еще часть в золоте. И т.п. В общем управление дееежными потоками - штука сложная. Но чем меньше денег - тем она проще. А если денег совсем мало то можно и просто в обменке поиграться ;). Ну и понаблюдать за другими
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 20 гру, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:04

Striker очень сложно играть на курсе, так как абсолютно не понятно где пики..а разница между покупкой-продажей сьедает не мало
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:16

Re: А-Банк

  omb написав:очень сложно играть на курсе, так как абсолютно не понятно где пики..
еще + нелетающие самолети. Валютчики тоже не вариант - подходишь на пике курса сдать и нажиться - он в ответ "у нас нет гривни, не берем". Банки тоже не берут - у них курси виставлени "чтоби било". Не все так однозначно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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