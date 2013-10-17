в случае с мгб депозитов в иб нету
кроме того открытые в отделении депо нужно еще там же и получать, на карту только проценты капают, кроме случая когда с депо дается карта туду
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Додано: Нед 20 гру, 2020 08:53
Re: А-Банк
в случае с мгб депозитов в иб нету
кроме того открытые в отделении депо нужно еще там же и получать, на карту только проценты капают, кроме случая когда с депо дается карта туду
КБ за открытие карты
Додано: Нед 20 гру, 2020 16:44
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:01
Прочитал последние 40+ страниц, сколько разговоров из-за каких-то 11-11.5%. Лучше раскидать фонды по банкам, где есть 6-7-8% на остаток и адекватные курсы. За счёт курсовых колебаний можно заработать те же 11% (чистыми!) и больше при правильном подходе. А если посмотреть на уходящий год, когда при малейшем шухере улетели с 24 до 28 грн за доллар, то какие нафиг депозиты под 10-11%? Максимум в Конкорд на 3 месяца под 11%, и то, я не рискнул. В общем, у нас форум экстремалов. Будет интересно посмотреть на депо-людей, когда курс будет улетать на 30+ за одну неделю.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:03
Да наблюдайте на здоровье. Я понимаю, что когда владеешь ну пусть десяткой другой баксов, то еще можно играть в обмен с банками. Но когда денег больше. А если намного больше. Вы поменяете быстро и без проблем 2-3 миллиона гривен через банковские онлайн обменки? Да хотя бы 500 тыс.? Я нет. Поэтому если ее стоит задача поиграться с курсом на нескольких тысячах баксов, возникает резонный вопрос а что делать дальше. И тут как не крути приходишь к пониманию о необходимости диверсификации. В том числе и в гривневые депо. Но не всех денег. А какой-то их части. Причем весьма небольшой. Чтобы к примеру к маю, к юбилею жены была в наличии такая сумма, а к рождению внука - другая. А часть в баксе, а еще часть в евро. И да еще часть в золоте. И т.п. В общем управление дееежными потоками - штука сложная. Но чем меньше денег - тем она проще. А если денег совсем мало то можно и просто в обменке поиграться . Ну и понаблюдать за другими
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 20 гру, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:04
Striker очень сложно играть на курсе, так как абсолютно не понятно где пики..а разница между покупкой-продажей сьедает не мало
Кешбечные карты!
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:16
Re: А-Банк
еще + нелетающие самолети. Валютчики тоже не вариант - подходишь на пике курса сдать и нажиться - он в ответ "у нас нет гривни, не берем". Банки тоже не берут - у них курси виставлени "чтоби било". Не все так однозначно.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:50
Flamingo
Речь конечно же не о 2-3 млн, тут уже и золото нужно, и в акции можно играть, и монеты банковские покупать. Много у нас миллионеров на форуме? А если есть хотя бы 500 тыс, как Вы говорите, поменять их онлайн, имея в арсенале 3-4 нормальных банка, не видится какой-то невыполнимой задачей. Если не ошибаюсь, стандартный лимит на обмен до 150к в день в банках. Не нужно никуда СЭПить и т.д., деньги уже лежат на условном Сбере под 7% и ждут дорожая курса. А так, я написал своё видение ситуации, на это и нужен форум, чтобы делиться информацией и своими мыслями вслух.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:03
Надо просто следовать тренду. Например, если начался резкий рост, то можно начинать покупать (как было в эту среду). Сдавать тоже нужно не спешить или делать это частями. И оценивать текущую ситуацию по негативным/положительным новостям. Но если для кого-то это всё сложно, то да, депозит наше всё.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:07
Обязательно забирать именно валюту? Можно дождаться пика курса и так же само обменять онлайн уже в грн, чтобы дальше капали % на текущем.
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