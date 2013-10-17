Просто интересно - как отличить начало резкого роста от локального максимума ? )))
Если сегодня курс вырос - значит он и завтра будет расти, так что ли ?
Детский сад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 23:08
Просто интересно - как отличить начало резкого роста от локального максимума ? )))
Если сегодня курс вырос - значит он и завтра будет расти, так что ли ?
Детский сад
Додано: Нед 20 гру, 2020 23:12
mustbe
Если это рыжик под конец сессии +5-7 коп, то это ещё не повод покупать.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:14
Додано: Нед 20 гру, 2020 23:17
Re: А-Банк
если посмотреть архиви, то начнется с 25-го . Сезонное удорожоние , канешно - в три раза не будет
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:18
Striker
Раз уж Вы умеете смотреть в будущее - зачем покупать ВО ВРЕМЯ роста ?
Лучше покупать ДО роста )
Додано: Нед 20 гру, 2020 23:19
Покупать надо было 16-го декабря, сейчас уже поздно, разве что Вы полностью в гривне и нужно диверсифицировать риски. Завтра скорее всего ни первое, ни второе.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:20
Купляти коли дешевшає а продавати коли дорожчає.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:26
Покупая ДО роста можно поймать лося, если курс пойдёт ещё вниз. Я мог купить по 27.80, но подождал, чтобы убедиться, что это не очередной развод от НБУ, и купил по 27.84. 4 коп разницы роли не играют. Но больше я купил евро в среду, по 33.75, сейчас могу сдать по 34. Что будет завтра - будет видно завтра.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:30
Ні, те, що дешевшає - завтра може бути ще дешевше, а коли дорожчає - завтра/через тиждень може бути ще дорожче.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 23:34
Будет ещё 2 размещения ОВГЗ, так что можем и вниз ещё сходить до Нового года.
п.с. заканчиваю оффтоп, кому интересно - есть валютная тема.
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