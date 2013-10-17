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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1820182118221823>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:08

  Striker написав:если начался резкий рост, то можно начинать покупать

Просто интересно - как отличить начало резкого роста от локального максимума ? )))
Если сегодня курс вырос - значит он и завтра будет расти, так что ли ?
Детский сад
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:12

mustbe
Если это рыжик под конец сессии +5-7 коп, то это ещё не повод покупать.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:14

  Striker написав:mustbe
Если это рыжик под конец сессии +5-7 коп, то это ещё не повод покупать.

завтра покупать или сдавать зелень ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:17

Re: А-Банк

  J написав:завтра покупать или сдавать зелень ?
если посмотреть архиви, то начнется с 25-го . Сезонное удорожоние , канешно - в три раза не будет
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Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:18

Striker
Раз уж Вы умеете смотреть в будущее - зачем покупать ВО ВРЕМЯ роста ?
Лучше покупать ДО роста )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:19

  J написав:завтра покупать или сдавать зелень ?

Покупать надо было 16-го декабря, сейчас уже поздно, разве что Вы полностью в гривне и нужно диверсифицировать риски. Завтра скорее всего ни первое, ни второе. :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:20

  mustbe написав:Striker
Раз уж Вы умеете смотреть в будущее - зачем покупать ВО ВРЕМЯ роста ?
Лучше покупать ДО роста )

Купляти коли дешевшає а продавати коли дорожчає. :)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:26

  mustbe написав:Раз уж Вы умеете смотреть в будущее - зачем покупать ВО ВРЕМЯ роста ?
Лучше покупать ДО роста )

Покупая ДО роста можно поймать лося, если курс пойдёт ещё вниз. Я мог купить по 27.80, но подождал, чтобы убедиться, что это не очередной развод от НБУ, и купил по 27.84. 4 коп разницы роли не играют. Но больше я купил евро в среду, по 33.75, сейчас могу сдать по 34. Что будет завтра - будет видно завтра.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:30

  Квесторе_поверніться написав:Купляти коли дешевшає а продавати коли дорожчає. :)

Ні, те, що дешевшає - завтра може бути ще дешевше, а коли дорожчає - завтра/через тиждень може бути ще дорожче. :)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:34

  Goodman написав: если посмотреть архиви, то начнется с 25-го . Сезонное удорожоние , канешно - в три раза не будет

Будет ещё 2 размещения ОВГЗ, так что можем и вниз ещё сходить до Нового года.
п.с. заканчиваю оффтоп, кому интересно - есть валютная тема.
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