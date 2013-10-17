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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1820182118221823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 23:39

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:Купляти коли дешевшає а продавати коли дорожчає. :)

Ні, те, що дешевшає - завтра може бути ще дешевше, а коли дорожчає - завтра/через тиждень може бути ще дорожче. :)

Значить купувати треба завтра ...а продавати не завтрашньому подорожчанні а через тиждень.
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Квесторе_поверніться
 
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