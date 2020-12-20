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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:39

  Vorlon написав:Amid
Уменьшить не судьба?
хвастается :)
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  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:43

  ingtrans написав:
  Amid написав:А-банк КЛ в 2 раза повысил, хотя его не просили. Зачем мне тут 90К, если я им не пользуюсь?..

Не понимаю я таких сообщений... Многие банки повышают, даже когда их не просят. Всего-то делов - уберите лимит в 0 или уменьшите до нужно Вам значения. Благо в отличие от некоторых других банков это можно сделать прямо из приложения. Я в свое время поставил 0 и с тех пор банк ни разу самовольно не устанавливал ненулевой лимит, хотя периодически шлет уведомиления, мол, можно установить лимит такой-то.


Есть городская легенда, что банки не любят когда клиенты по свое инициативе уменьшают КЛ - типа "не уверен в своей финансовой ситуации, мы то тоже не можем быть уверены" . И кредитный рейтинг при этом страдает.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:52

Re: А-Банк

  Amid написав:Есть городская легенда, что банки не любят когда клиенты по свое инициативе уменьшают КЛ - типа "не уверен в своей финансовой ситуации, мы то тоже не можем быть уверены" . И кредитный рейтинг при этом страдает.

Так Вы хотите, чтобы у Вас был КЛ в А-Банк или не хотите? Если Вы не пользуетесь, то зачем Вам его держать? Общая сумма кредитных лимитов по городской легенде влияет не меньше одноразового собственноручного обнуления лимита в одном конкретном банке. Причем мне в одном банке даже это прямым текстом сказали, что могут не дать, потому что большая кредитная нагрузка. Если не дадут, давайте уменьшим или уберем лимит в одном из банков и подадим заявку повторно.
Я, например, не пользовался здесь КЛ с тех пор, как они стали давать больший КБ за свои, поэтому установил в 0 без всякого сожаления. Мой кредитный рейтинг он этого никак не пострадал.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:58

Теж підняли у 3 рази (до рівня моно). Якщо йде виніс і вони на сух. паї, то з чого піднімають? Чи на бланкових кредитах можна на повну мультиплікатор розкручувати?
  ingtrans написав:Если Вы не пользуетесь, то зачем Вам его держать? Общая сумма кредитных лимитов по городской легенде влияет не меньше одноразового собственноручного обнуления лимита в одном конкретном банке. Причем мне в одном банке даже это прямым текстом сказали, что могут не дать, потому что большая кредитная нагрузка. Если не дадут, давайте уменьшим или уберем лимит в одном из банков и подадим заявку повторно.

Як тут часто кажуть, ніхто не знає майбутнього. Хто, наприклад, міг подумати, що абсолютно нецікавій ЛУМУМбі може в одну мить знадобитися максимальний ліміт? А кожна банка відбита по-своєму: одні не дають, бо Вам вже дали конкуренти інші намагаються дати ще більше, щоб вас переманити.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:34

Re: А-Банк

На ближайшее время об очередном повышении ставок по депозитам что-то слышно?
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:54

Re: А-Банк

И мне сегодня КЛ в 3 раза повысили. Я подумал, это связано с тем, что у меня в феврале депо на полфонда заканчивается, вот и пытаются задобрить, чтоб не выносил.
Julio
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