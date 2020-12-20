Додано: Пон 21 гру, 2020 12:52

Amid написав: Есть городская легенда, что банки не любят когда клиенты по свое инициативе уменьшают КЛ - типа "не уверен в своей финансовой ситуации, мы то тоже не можем быть уверены" . И кредитный рейтинг при этом страдает. Есть городская легенда, что банки не любят когда клиенты по свое инициативе уменьшают КЛ - типа "не уверен в своей финансовой ситуации, мы то тоже не можем быть уверены" . И кредитный рейтинг при этом страдает.

Так Вы хотите, чтобы у Вас был КЛ в А-Банк или не хотите? Если Вы не пользуетесь, то зачем Вам его держать? Общая сумма кредитных лимитов по городской легенде влияет не меньше одноразового собственноручного обнуления лимита в одном конкретном банке. Причем мне в одном банке даже это прямым текстом сказали, что могут не дать, потому что большая кредитная нагрузка. Если не дадут, давайте уменьшим или уберем лимит в одном из банков и подадим заявку повторно.Я, например, не пользовался здесь КЛ с тех пор, как они стали давать больший КБ за свои, поэтому установил в 0 без всякого сожаления. Мой кредитный рейтинг он этого никак не пострадал.