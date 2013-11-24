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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53
ukrprom2014 написав: Алексей77 написав:
На ближайшее время об очередном повышении ставок по депозитам что-то слышно?
До февраля подъема не будет.
[SPOILER]Проветривание снова в действии.[/SPOILER]
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:11
Julio написав:
И мне сегодня КЛ в 3 раза повысили. Я подумал, это связано с тем, что у меня в феврале депо на полфонда заканчивается, вот и пытаются задобрить, чтоб не выносил.
У меня давно здесь ничего нет, кроме небольшого положительного остатка на "зеленой". Тем не менее, тоже налили (ага, на эту самую зеленую с положительным остатком).
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:13
ukrprom2014 написав:
До февраля подъема не будет.
Братина-наставник прав:
"Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п. "
Панам уже чухаэться. Щось піщло не так.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:26
Goodman написав:
Братина-наставник прав:
"Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п. "
Панам уже чухаэться. Щось піщло не так.
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
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Пон 21 гру, 2020 18:33
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