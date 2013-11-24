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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1822182318241825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53

Re: А-Банк

ukrprom2014 написав:
  Алексей77 написав:На ближайшее время об очередном повышении ставок по депозитам что-то слышно?

До февраля подъема не будет.
[SPOILER]Проветривание снова в действии.[/SPOILER]
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:11

  Julio написав:И мне сегодня КЛ в 3 раза повысили. Я подумал, это связано с тем, что у меня в феврале депо на полфонда заканчивается, вот и пытаются задобрить, чтоб не выносил.

У меня давно здесь ничего нет, кроме небольшого положительного остатка на "зеленой". Тем не менее, тоже налили (ага, на эту самую зеленую с положительным остатком).
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:13

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:До февраля подъема не будет.

Братина-наставник прав:
"Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п. "
Панам уже чухаэться. Щось піщло не так.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:26

  Goodman написав:Братина-наставник прав:
"Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п. "
Панам уже чухаэться. Щось піщло не так.

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
Adast
 
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