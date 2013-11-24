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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53
ukrprom2014 написав: Алексей77 написав:
На ближайшее время об очередном повышении ставок по депозитам что-то слышно?
До февраля подъема не будет.
[SPOILER]Проветривание снова в действии.[/SPOILER]
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:11
Julio написав:
И мне сегодня КЛ в 3 раза повысили. Я подумал, это связано с тем, что у меня в феврале депо на полфонда заканчивается, вот и пытаются задобрить, чтоб не выносил.
У меня давно здесь ничего нет, кроме небольшого положительного остатка на "зеленой". Тем не менее, тоже налили (ага, на эту самую зеленую с положительным остатком).
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:13
ukrprom2014 написав:
До февраля подъема не будет.
Братина-наставник прав:
"Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п. "
Панам уже чухаэться. Щось піщло не так.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:26
Goodman написав:
Братина-наставник прав:
"Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п. "
Панам уже чухаэться. Щось піщло не так.
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:39
klug написав:
Мене теж блоканули за спробу втечі через СЕП. Манера, як вони зі мною спілкувалися, надихнула надати увімкнути "прискорювач". Запрошую долучатися до флешмобу.
Через мобільний додаток відправляли?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:50
velvet написав: klug написав:
Мене теж блоканули за спробу втечі через СЕП. Манера, як вони зі мною спілкувалися, надихнула надати увімкнути "прискорювач". Запрошую долучатися до флешмобу.
Через мобільний додаток відправляли?
Так. Звичний пристрій (не змінювався з часів першого встановлення застосунку), домашній IP. Могло, звісно ще спрацювати, що це ледь не перша операція з КДВ, бо до того завжди слав з Зеленої. Але, за сукупністю факторів, приводу вважати її шахрайською я не бачу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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