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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1822182318241825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53

Re: А-Банк

ukrprom2014 написав:
  Алексей77 написав:На ближайшее время об очередном повышении ставок по депозитам что-то слышно?

До февраля подъема не будет.
[SPOILER]Проветривание снова в действии.[/SPOILER]
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:11

  Julio написав:И мне сегодня КЛ в 3 раза повысили. Я подумал, это связано с тем, что у меня в феврале депо на полфонда заканчивается, вот и пытаются задобрить, чтоб не выносил.

У меня давно здесь ничего нет, кроме небольшого положительного остатка на "зеленой". Тем не менее, тоже налили (ага, на эту самую зеленую с положительным остатком).
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:13

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:До февраля подъема не будет.

Братина-наставник прав:
"Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п. "
Панам уже чухаэться. Щось піщло не так.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:26

  Goodman написав:Братина-наставник прав:
"Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п. "
Панам уже чухаэться. Щось піщло не так.

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:39

  klug написав:Мене теж блоканули за спробу втечі через СЕП. Манера, як вони зі мною спілкувалися, надихнула надати увімкнути "прискорювач". Запрошую долучатися до флешмобу.

Через мобільний додаток відправляли?
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:50

  velvet написав:
  klug написав:Мене теж блоканули за спробу втечі через СЕП. Манера, як вони зі мною спілкувалися, надихнула надати увімкнути "прискорювач". Запрошую долучатися до флешмобу.

Через мобільний додаток відправляли?

Так. Звичний пристрій (не змінювався з часів першого встановлення застосунку), домашній IP. Могло, звісно ще спрацювати, що це ледь не перша операція з КДВ, бо до того завжди слав з Зеленої. Але, за сукупністю факторів, приводу вважати її шахрайською я не бачу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:36

  velvet написав:
  klug написав:Мене теж блоканули за спробу втечі через СЕП. Манера, як вони зі мною спілкувалися, надихнула надати увімкнути "прискорювач". Запрошую долучатися до флешмобу.

Через мобільний додаток відправляли?

Все свои отправлял с Веба.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:18

  ruvex написав:
  velvet написав:
  klug написав:Мене теж блоканули за спробу втечі через СЕП. Манера, як вони зі мною спілкувалися, надихнула надати увімкнути "прискорювач". Запрошую долучатися до флешмобу.

Через мобільний додаток відправляли?

Все свои отправлял с Веба.


нового веба чи старого
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:42

Re: А-Банк

Закончились депо два по сто у жены сегодня. Запустил СЭП на мою моно - блоканули. Жена не в теме. Дал инструкции как вести себя по видеосвязи. Разблокировали. Перегнал в моно, оттуда 200к СЭПом себе в Абанк и оформил на 15 мес под 12%. Ещё надеюсь на трансфер-бонус.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:15

andreyiskra

ой вей... а ви такі із наших будєтЄ :)
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greenozon
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