[SPOILER]Проветривание снова в действии.[/SPOILER]
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:53
Re: А-Банк
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:11
У меня давно здесь ничего нет, кроме небольшого положительного остатка на "зеленой". Тем не менее, тоже налили (ага, на эту самую зеленую с положительным остатком).
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:13
Re: А-Банк
Братина-наставник прав:
"Так, щодо майбутньої політики Нацбанку у питаннях облікової ставки більшість членів Комітету монетарної політики припустили її підвищення. Це пов’язано з інфляційною динамікою в умовах пожвавлення економіки.
Регулятором може бути проведена більш жорстка монетарна політика для стримання інфляційного тиску. Йдеться про підвищення на близько 0,5-1,5 в.п. "
Панам уже чухаэться. Щось піщло не так.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:26
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
Додано: Пон 21 гру, 2020 19:39
Через мобільний додаток відправляли?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:50
Так. Звичний пристрій (не змінювався з часів першого встановлення застосунку), домашній IP. Могло, звісно ще спрацювати, що це ледь не перша операція з КДВ, бо до того завжди слав з Зеленої. Але, за сукупністю факторів, приводу вважати її шахрайською я не бачу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:36
Все свои отправлял с Веба.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 23:18
нового веба чи старого
+50грн !
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Додано: Пон 21 гру, 2020 23:42
Re: А-Банк
Закончились депо два по сто у жены сегодня. Запустил СЭП на мою моно - блоканули. Жена не в теме. Дал инструкции как вести себя по видеосвязи. Разблокировали. Перегнал в моно, оттуда 200к СЭПом себе в Абанк и оформил на 15 мес под 12%. Ещё надеюсь на трансфер-бонус.
Додано: Вів 22 гру, 2020 00:15
andreyiskra
ой вей... а ви такі із наших будєтЄ
+50грн !
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