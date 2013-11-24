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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1824182518261827>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 12:26

можна в каком-нибудь меню найти нормальную квитанцию по отправленому СЕПу из А банка ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:14

Налили трансфер бонус 1242,23. Чистыми косарик выходит.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:15

andreyiskra ну за заморозку 200к на 15 месяцев под 12% или сколько там.. такая себе компенсация...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:38

  omb написав:andreyiskra ну за заморозку 200к на 15 месяцев под 12% или сколько там.. такая себе компенсация...

вас какая из этих цифр смущает 200 или 15 или 12 ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:48

  andreyiskra написав:Налили трансфер бонус 1242,23. Чистыми косарик выходит.

А як грошенята на Братків тягнули чи штовхали?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:51

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Налили трансфер бонус 1242,23. Чистыми косарик выходит.

А як грошенята на Братків тягнули чи штовхали?

Спеціальне посилання для тих, хто читає лише одну сторінку viewtopic.php?p=5127805#p5127805
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:55

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Налили трансфер бонус 1242,23. Чистыми косарик выходит.

А як грошенята на Братків тягнули чи штовхали?

Спеціальне посилання для тих, хто читає лише одну сторінку viewtopic.php?p=5127805#p5127805

Дякую за інфо...іноді немає часу все прочитати. :oops:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:58

  J написав:
  omb написав:andreyiskra ну за заморозку 200к на 15 месяцев под 12% или сколько там.. такая себе компенсация...

вас какая из этих цифр смущает 200 или 15 или 12 ?
15 и 12
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 14:58

  Квесторе_поверніться написав:
  andreyiskra написав:Налили трансфер бонус 1242,23. Чистыми косарик выходит.

А як грошенята на Братків тягнули чи штовхали?

СЭПом из моно
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:02

  omb написав:
  J написав:
  omb написав:andreyiskra ну за заморозку 200к на 15 месяцев под 12% или сколько там.. такая себе компенсация...

вас какая из этих цифр смущает 200 или 15 или 12 ?
15 и 12

12 це зараз максимальний прОцент в БС.
Бентежити не повинен.
А 15 місяців це не десять років в Порохбанці. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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