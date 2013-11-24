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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:26
можна в каком-нибудь меню найти нормальную квитанцию по отправленому СЕПу из А банка ?
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J
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:14
Налили трансфер бонус 1242,23. Чистыми косарик выходит.
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andreyiskra
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:15
andreyiskra ну за заморозку 200к на 15 месяцев под 12% или сколько там.. такая себе компенсация...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:38
omb написав:andreyiskra
ну за заморозку 200к на 15 месяцев под 12% или сколько там.. такая себе компенсация...
вас какая из этих цифр смущает 200 или 15 или 12 ?
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J
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:48
andreyiskra написав:
Налили трансфер бонус 1242,23. Чистыми косарик выходит.
А як грошенята на Братків тягнули чи штовхали?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:51
Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
Налили трансфер бонус 1242,23. Чистыми косарик выходит.
А як грошенята на Братків тягнули чи штовхали?
Спеціальне посилання для тих, хто читає лише одну сторінку viewtopic.php?p=5127805#p5127805
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:55
klug написав: Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
Налили трансфер бонус 1242,23. Чистыми косарик выходит.
А як грошенята на Братків тягнули чи штовхали?
Спеціальне посилання для тих, хто читає лише одну сторінку viewtopic.php?p=5127805#p5127805
Дякую за інфо...іноді немає часу все прочитати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:58
J написав: omb написав:andreyiskra
ну за заморозку 200к на 15 месяцев под 12% или сколько там.. такая себе компенсация...
вас какая из этих цифр смущает 200 или 15 или 12 ?
15 и 12
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:58
Квесторе_поверніться написав: andreyiskra написав:
Налили трансфер бонус 1242,23. Чистыми косарик выходит.
А як грошенята на Братків тягнули чи штовхали?
СЭПом из моно
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andreyiskra
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:02
omb написав: J написав: omb написав:andreyiskra
ну за заморозку 200к на 15 месяцев под 12% или сколько там.. такая себе компенсация...
вас какая из этих цифр смущает 200 или 15 или 12 ?
15 и 12
12 це зараз максимальний прОцент в БС.
Бентежити не повинен.
А 15 місяців це не десять років в Порохбанці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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