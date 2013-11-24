Розумію. Якщо писати у всіх гілках, то і читати немає коли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:06
Розумію. Якщо писати у всіх гілках, то і читати немає коли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:07
Не писав.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:08
Якщо СЕП-платіж зроблено через мобільний застосунок, досить нормальні квитанції можна отримати на email. У веб-версії квитанції мене не влаштовують, тому задля них доводиться користуватися мобільним банкінгом.
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:13
Re: А-Банк
в веб ІБ вони взагалі "бЄшонскіє" !
видно лише 2924 і жодної згадки КУДИ саме пішов платіж
+50грн !
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