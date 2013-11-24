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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1824182518261827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:06

  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо...іноді немає часу все прочитати. :oops:

Розумію. Якщо писати у всіх гілках, то і читати немає коли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:07

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо...іноді немає часу все прочитати. :oops:

Розумію. Якщо писати у всіх гілках, то і читати немає коли.

Не писав.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:08

  J написав:можна в каком-нибудь меню найти нормальную квитанцию по отправленому СЕПу из А банка?

Якщо СЕП-платіж зроблено через мобільний застосунок, досить нормальні квитанції можна отримати на email. У веб-версії квитанції мене не влаштовують, тому задля них доводиться користуватися мобільним банкінгом.
movnyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:13

Re: А-Банк

  movnyk написав:У веб-версії квитанції мене не влаштовують, тому задля них доводиться користуватися мобільним банкінгом.


в веб ІБ вони взагалі "бЄшонскіє" !
видно лише 2924 і жодної згадки КУДИ саме пішов платіж
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greenozon
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