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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1824182518261827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 15:13

Re: А-Банк

  movnyk написав:У веб-версії квитанції мене не влаштовують, тому задля них доводиться користуватися мобільним банкінгом.


в веб ІБ вони взагалі "бЄшонскіє" !
видно лише 2924 і жодної згадки КУДИ саме пішов платіж
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:33

  Квесторе_поверніться написав:12 це зараз максимальний прОцент в БС.
12 и гривна - это несовместимо как по мне
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:36

  omb написав:
  Квесторе_поверніться написав:12 це зараз максимальний прОцент в БС.
12 и гривна - это несовместимо как по мне

Який тоді пропонуєте диверсифікований портфель?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:45

Квесторе_поверніться баксо-евровый и ждать, у меня когда первые гривнедепо начали заканчиваться, я покупал евро по 33+, уже 34.55+
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2697
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:47

  omb написав:Квесторе_поверніться баксо-евровый и ждать, у меня когда первые гривнедепо начали заканчиваться, я покупал евро по 33+, уже 34.55+

І скільки портфелю вже в валюті...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35611
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:53

  greenozon написав:
  ruvex написав:Все свои отправлял с Веба.

нового веба чи старого

Старого.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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