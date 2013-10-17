в веб ІБ вони взагалі "бЄшонскіє" !
видно лише 2924 і жодної згадки КУДИ саме пішов платіж
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:13
Re: А-Банк
в веб ІБ вони взагалі "бЄшонскіє" !
видно лише 2924 і жодної згадки КУДИ саме пішов платіж
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:33
12 и гривна - это несовместимо как по мне
Кешбечные карты!
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:36
Який тоді пропонуєте диверсифікований портфель?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:45
Квесторе_поверніться баксо-евровый и ждать, у меня когда первые гривнедепо начали заканчиваться, я покупал евро по 33+, уже 34.55+
Кешбечные карты!
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:47
І скільки портфелю вже в валюті...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:53
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