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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1825182618271828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 06:50

СЭП с Зеленой бесплатный?
А р2р тоже?
novichok
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Повідомлень: 2244
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 06:54

  novichok написав:СЭП с Зеленой бесплатный?
А р2р тоже?


Да. Да.
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jay2004
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 19.02.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 289 раз.
 
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