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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 06:50
СЭП с Зеленой бесплатный?
А р2р тоже?
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novichok
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Додано: Сер 23 гру, 2020 06:54
novichok написав:
СЭП с Зеленой бесплатный?
А р2р тоже?
Да. Да.
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jay2004
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Додано: Сер 23 гру, 2020 09:49
jay2004 написав: novichok написав:
СЭП с Зеленой бесплатный?
А р2р тоже?
Да. Да.
Р2Р с Зеленой бесплатный только если толкать, а если тянуть - комис 1%.
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Julio
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Додано: Сер 23 гру, 2020 09:55
novichok написав:
СЭП с Зеленой бесплатный?
Свои - бесплатно, кредитные 4%
novichok написав:
А р2р тоже?
Только в А24, иначе комиссия 1% если чужими тянуть.
За кредитные тоже 4%
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 23 гру, 2020 09:57
хуторянка написав: omb написав:Квесторе_поверніться
баксо-евровый и ждать, у меня когда первые гривнедепо начали заканчиваться, я покупал евро по 33+, уже 34.55+
имхо-стремно(или в случае коллосального избытка
)
все же ближе паритет-50-30-20
у меня еще остался годовой в форварде под 16% до апреля.. он и выполняет роль последней цифры
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:44
Трансферный кешбек с форварда сепом ломбард не дал, создали заявку
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Інкогніто
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